La crítica de Christian Martinoli tras el triunfo de México en Jamaica: “Un desastre”

Fue uno de los grandes ausentes en el partido de la Selección Mexicana ante Jamaica, pero estará de regreso para el juego contra Costa Rica. No hablamos de Raúl Jiméez ni del ‘Chucky’ Lozano, sino de Christian Martinoli, a quien no escuchamos debido a que TV Azteca no tuvo la transmisión del juego.

Tanto Martinoli, como el ‘Doctor’ García, Jorge Campos, David Medrano y compañía tucieron que ver el partido del Tri en la señal de Televisa, o TUDN, y desde Twitter reprobaron el accionar de la Selección, que tuvo que remontar en los últimos minutos para evitar el papelón.

“Menos el resultado, todo lo demás un desastre”, publicó Martinoli en su cuenta de Twitter, lo cual pudo interpretarse como una pedrada también a la transmisión de TUDN, aunque el narrador ha explicado que suele ver partidos en mute para no adoptar frases o verse influenciado por las narraciones de otros.

Menos el resultado, todo lo demás un desastre. — Christian Martinoli (@martinolimx) January 28, 2022

No todos coincidieron con Martinoli

David Medrano no coincidió tanto con Martinoli, pues aseguró que el Tri no jugo tan mal, y al final el resultado en Jamaica fue justo.

“A pesar de lo sufrido, México fue muy superior a Jamaica que no pudo aguantar al quedarse con un hombre menos. Vega y Herrera, los mejores ¿o no?”, compartió.

¿Quién extraño a Martinoli?

La afición se hizo escuchar también en redes ante la ausencia de Martinoli, García y compañía, aunque hay que destacar que TUDN cumplió con la chamba. Si bien Paco Villa no pudo estar en la transmisión, Raúl Pérez regresó a narrar un partido de Selección Mexicana y no lo hizo mal, en tanto que el ‘Perro’ Bermúdez es una eminencia, aunque de pronto sí se le cruzaron los cables.

¿Quién como yo está viendo el juego con mute? ⚽️🇯🇲🇲🇽 — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) January 28, 2022

Los extrañamos @GarciaPosti @martinolimx con ustedes ya nos estaríamos cotorreando a la selección 😔 — DON ABELARDIE (@AbelAvitia) January 28, 2022

Viendo el partido de México por TUDN, ya que no está en TV Azteca 😕 pic.twitter.com/uUGzJ0dOMz — Angel Rojas (@angelrm3_) January 28, 2022