La pedrada de Martinoli al ‘Piojo’ Herrera durante el México vs El Salvador: “Se candidatean porque sí”

Miguel Herrera y Christian Martinoli no tienen el mejor historial. La agresión del DT y su hija al narrador de TV Azteca marcó un parteaguas en su relación, que ha vivido otros episodios de críticas y pedradas. El último partido de México en el octagonal se sumó a ellos y encendió las redes sociales.

Después de que Uriel Antuna abriera el marcador en el Estadio Azteca, Martinoli le tiró una indirectota al estratega de Tigres. Miles de aficionados supieron perfectamente a qué se refería y el video de la narración se compartió de inmediato por esa misma razón.

“México amarrando su lugar a la Copa del Mundo. Todo mundo abraza al técnico, en plena dirigencia y en pleno respaldo, luego de que otros irrespetuosos se candidatean así porque sí“, dijo Martinoli al ver el festejo con el ‘Tata’.

“Como si lo merecieran“, agregó Luis García para echarle más leña al fuego. Y si no te enteraste de las declaraciones del ‘Piojo’ que derivaron esto, te dejamos todo el contexto.

¿Qué dijo el ‘Piojo’ antes de la pedradota de Martinoli?

La polémica con Miguel Herrera sobre un posible regreso a la Selección Mexicana se dio gracias al mismo DT. Actualmente está al frente de Tigres, pero fue cuestionado por la actualidad del ‘Tri’ en uno de los espacios de ESPN. Y de ahí surge la crítica de Martinoli, pues el ‘Piojo’ declaró que su nombre siempre ha estado en la mesa de la FMF.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras. Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar.

“Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo“, aseguró el ‘Piojo’.