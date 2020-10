‘Chucky’ Lozano reportaría con el Tri tras dar negativo por coronavirus

Luego de perderse el partido contra Holanda (acá te dejamos los detalles), Hirving el ‘Chucky’ Lozano podría estar disponible para el partido del Tri contra Argelia, luego de dar negativo por coronavirus.

Cabe recordar que el ‘Chucky‘ Lozano causó baja del partido de México ante la Selección de Holanda, debido a los casos de coronavirus que había registrado el Genoa. Por esa razón se le impidió a a los jugadores del Napoli viajara y por lo tanto, a Hirving jugar con la Selección Mexicana.

La baja del ‘Chucky‘ Lozano fue ocupada por Orbelín Pineda. El mediocampista de Cruz Azul fue llamado de último momento por el ‘Tata‘ Martino para el partido que el conjunto mexicano ganó en territorio holandés.

La Selección de Mexicana se enfrentará a su similar de Argelia el próximo martes 13 de octubre, como parte de su gira europea y podríamos ver al ‘Chucky‘ Lozano en acción. El mexicano ano ya recibió el permiso del gobierno italiano para viajar.

El no viaje del ‘Chucky’ Lozano y el Napoli fue todo un tema en Italia. Al no existir una causa de fuerza mayor, la Juventus decidió jugar el partido y como el conjunto napolitano no se presentó, se espera que se le entregue el partido a la ‘Vecchia Signora’ por default. Acá te dejamos los detalles.

El Tri frente a Argelia

La gira europea de la Selección Mexicana terminará el 13 de octubre cuando se midan a Argelia. El regreso del ‘Chucky’ Lozano significaría una gran noticia para Gerardo Martino, para poder observar a todos los futbolistas mexicanos que participarán en su momento.

Junto al ‘Tecatito’ Corona, el mejor del partido entre México y Holanda, y Raúl Jiménez, quien marcó el gol del triunfo ante la ‘Naranja Mecánica’, el ‘Chucky’ Lozano podría completar el tridente que Gerardo Martino quiere ver en la delantera mexicana.