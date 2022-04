Hirving Chucky Lozano no se encuentra en su mejor momento con el Napoli. Las lesiones lo alejaron un rato de las canchas y esto provocó que tomara tiempo retomar el mejor nivel que conocemos del ofensivo mexicano. Su futuro cercano está en Italia, pero en este país ya se habla de un posible cambio de aires.

Y esto no quiere decir que Lozano saldrá de la Serie A al terminar la presente temporada. Sin embargo, los rumores indican que la Premier League podría ser una opción. El contrato del Chucky termina en 2024 y si no hay acuerdo de renovación, la intención no sería dejarlo ir como agente libre.

Con esos primeros reportes, hay también versiones que apuntan al próximo destino del ex del PSV. Y el club que suena más fuerte por ahora es el Wolverhampton de Raúl Jiménez.

Foto: Getty Images

¿Qué se dice en Italia sobre el interés de los Wolves en el Chucky Lozano?

El Chucky Lozano registra 4 goles y 5 asistencias en 26 partidos en lo que va de la temporada. Sus minutos dependen del estado físico que presente y, claro, de las decisiones técnicas de Luciano Spalletti en determinados momentos. Pero más allá de la actualidad, el mexicano tiene un talento que ya lo caracteriza en el Viejo Continente.

De acuerdo con Mario Parisi de Napoli Today, el interés del Wolverhampton no es reciente. La gente de los Wolves ha seguido al también seleccionado nacional desde hace tiempo y por eso sería el equipo con mayor interés en ficharlo más adelante.

Chucky Lozano es diferente ??? pic.twitter.com/O5GeKMjH6g — Sergio Dipp (@SergioADippW) October 12, 2021

“La estadía de Hirving Lozano en el Napoli no está garantizada. Dos años de que termine su contrato, en caso de que no haya renovación, el club napolitano podría decidir separarse del goleador mexicano. La carta de Lozano vale no menos que 30 millones de euros.

“Formado en el PSV y a pesar de una temporada de contrastes, provoca interés en toda Europa, especialmente en Inglaterra. Entre los equipos más interesados en Chucky Lozano está el Wolverhampton de la Premier League, que lleva tiempo siguiendo sus actuaciones“, explica el reportero.

En pocas palabras, la directiva del Napoli no quiere perder en lo económico y así haría un buen negocio.

Getty Images