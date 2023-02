Las cosas no están bien en el PSG, el club lleva tres descalabros seguidos con todo y el equipazo que tienen. Y, por si fuera poco, internamente no están compenetrados los jugadores.

En Ligue 1 tienen una gran ventaja y sólo un desastre de proporciones épicas les quitaría el título. En Copa ya los echó el Marsella y en Champions League están al borde de la eliminación.

Kylian Mbappé en la derrota contra el Bayern Munich – Foto: Getty Images

Y bueno, un proyecto multi millonario como el del PSG está en terapia intensiva, porque a pesar de tener a uno de los mejores tridentes más poderosos de la historia… Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Además, el PSG internamente tiene que ponerse a trabajar porque su futuro inmediato está totalmente en peligro y su máxima estrella podría irse por todos estos poblemas.

Messi parece que no renovará, Neymar está siendo negociado con el Chelsea y Mbappé se quedó, pero podría irse ante cualquier oferta de un proyecto serio en Europa.

Messi, Neymar y Mbappé con el PSG en Champions League – Foto: Getty Images

La Guerra Civil en el PSG

El hambre de los futbolistas no se puede negar de ninguna manera, pero cuando un equipo no tiene los mismos objetivos colectivos, las cosas no siempre salen de lo mejor.

Kylian Mbappé dijo una frase después del partido contra el Bayern Munich y esa frase causaría un golpe hondo unos días después por algunas cosas que hizo Neymar tras la derrota.

“Ahora necesitamos que todos nuestros jugadores estén sanos y vamos a ir a Múnich a clasificarnos. Sobre todo, todos nuestros jugadores deben tener buena salud, que todos duerman bien, coman bien“, dijo Mbappé.

Neymar y sus amigos en una salida por hamburguesas – Foto: Especial

Unos días después, Neymar salió de noche con unos amigos a jugarse un pokarito y después por unas hamburguesas, casi casi, Mbappé adivinó lo que haría el brasileño del PSG.

Desafortunadamente, no es la primera vez que estos dos entran en conflicto. De acuerdo a Diario As, desde problemas por cobrar los penales y otros internos, en donde hasta Sergio Ramos ha tenido que ser el mediador, son algo de lo que se vive en el PSG, pero que deben de resolver antes de enfrentar al Munich en Alemania.

Neymar y Mbappe, dos de las estrellas del Paris-Saint Germain – Foto: Getty Images