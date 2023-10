Lo que necesitas saber: Marco Fabián se lució con un hat trick contra el Atlas en el 2015.

El Clásico Tapatío es un partido que siempre hace vibrar Guadalajara, sus dos equipos Chivas y Atlas, se ven las caras para jugarse el dominio de la ciudad y aunque a veces todo termina en empate, han sido más las ocasiones en las que un gol hace explotar las gradas.

Aquel gol de vestidor que marcó Omar Bravo en el 2009 ¿Se acuerdan, mis chivahermanos? o qué tal aquel de Camilo Romero en la temporada 1994-1995, que desde media cancha vacunó al Atlas. Los ‘Rojinegros’ seguramente no se olvidan del disparó Aníbal Chalá que eliminó a Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2022.

Carlos Vela y Chicharito en las inferiores de Chivas – Foto: Captura de pantalla

Cuatro golazos de Chivas en el Clásico Tapatío

Omar Bravo en 14 segundos

El máximo goleador del Guadalajara, Omar Bravo tiene varios goles contra el Atlas, uno de ellos es el que consiguió en el 2009, después de 14 segundos del silbatazo inicial, el delantero abrió el marcador para el Rebaño, que terminó ganando aquella vez 4-1.

Camilo desde media

Y es que a los ‘Rojiblancos’ les gusta sorprender al portero rival, en 1995, Camilo Romero marcó un golazo desde media cancha, con todo y que iba medio cayéndose su disparo terminó en el arco del Atlas.

Hat trick de Marco Fabian

Pero si existe algo mejor que marcarle gol al rival, es marcarle tres en el mismo partido, un sueño que hizo realidad Marco Fabián el 17 de mayo del 2015. En aquella ocasión Tomás Boy era entrenador de los ‘Zorros’ y el José Manuel de Torre de Chivas. Marquito salió más que inspirado.

De Bravo a ‘Chicharito’

Cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández daba sus primeros pasos en las canchas tuvo la fortuna de coincidir con Omar Bravo. En el Apertura 2009 las Chivas derrotaron 4-1 al Atlas, con dos goles del ‘Chicharo’, uno de ellos tras un pase de Bravo, que Javier cabeceó al fondo de la red.

Cuatro golazos de Atlas en el Clásico Tapatío

Aníbal Chalá eliminó a Chivas de los Cuartos de Final de Clausura 2022, con una diagonal preciosa que Raúl Gudiño no pudo detener. En aquella temporada el Atlas se encaminaba a su bicampeonato.



Aldo Rocha con penal a lo panenka

Hace unos años el Atlas, bajo el mando de Diego Cocca era el mejor equipo de México y lo demostró Aldo Rocha con un penal en el Clásico Tapatío del Apertura 2021, después del gol en contra los jugadores de Chivas se calentaron.

La chilena de Robert de Pinho

En el 2004, Robert de Pinho vacunó a Osvaldo Sánchez con una chilena maravillosa, el delantero brasileño fue clave para la victoria de los ‘Zorros’ 3-1, en aquella ocasión Guadalajara se pintó de rojo y negro..

Julián Quiñones en el Jalisco

Antes de irse con el América, Julián Quiñones le dejó un recuerdito a Chivas con la playera ‘Rojinegra’. En el Clausura 2023 un pase de Juli Furch y Julián terminó en gol para el Atlas.

Un plus: La vez que el ‘Bofo’ Bautista no quiso celebrar un gol contra Atlas, porqué eran un equipo tan insignificante que no valía la pena, según él.

Te puede interesar