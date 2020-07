¡Un six para llevar! LAFC aplastó al Galaxy sin ‘Chicharito’ y lo deja al borde de la eliminación

Queda claro que el ‘Clásico del Tráfico’ entre el Galaxy y LAFC es garantía de goles. Pese a las ausencias de los delanteros mexicanos, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela, el duelo entre equipo angelinos no decepcionó en el torneo especial MLS is Back, pero no fue la noche del Galaxy, que cayó 6-2.

Hernández quedó fuera de la convocatoria del Galaxy debido a una lesión en la pantorrilla derecha, mientras que Vela se descartó del torneo hace un par de semanas. Sin embargo, los planteles mostraron que tiene pólvora y que la rivalidad se mantiene sin importar que sea un torneo amistoso.

Y es que los dos se jugaban mucho, después de sus respectivos debuts e el torneo. Galaxy cayó ante el Timbers y el LAFC empató con el Houston Dynamo, por lo que la calificación a los Octavos de Final estaba en riesgo.

Los goles

Sólo tuvieron que pasar cinco minutos para que el partido registrara su primer gol, el cual fue a la cuenta del Galaxy, aunque patrocinado por el LAFC tras el autogol de Latif Blessing. Sin embargo, el empate se restableció a los 13 minutos con un penal bien ejecutado por Diego Rossi.

Galaxy recuperó al ventaja a los 31 minutos con un penal de Cristian Pavón, quien falló su disparo ante el portero mexicano Pablo Sisniega y de inmediato vinieron los recuerdos de la pena máxima que erró ‘Chicharito’ en el partido pasado, sin embargo, el disparo fue repetido y Pavón cobró ahora de manera efectiva.

🙌 KING KICHAN 🙌 Pavon converts the penalty to put the #LAGalaxy ahead. 1-2. #LAFCvLA pic.twitter.com/1qEoS32ey8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 19, 2020

Pero antes del finalizar el primer tiempo, Rossi cazó un rebote en el área y volvió a empatar el partido 2-2.

¡Doblete uruguayo! 🇺🇾⚽️⚽️ Rossi se aviva en un rebote y define con clase y calma a segundo poste.#LAFCvLA 2-2pic.twitter.com/cH81RVEn25 — LÁFC (@SomosLAFC) July 19, 2020

Al arranque del segundo tiempo, el Galaxy pensó que se había puesto en ventaja otra vez, pero el gol de Pavón fue anulado por fuera de lugar, y a la siguiente jugada, el LAFC le dio vuelta al marcador tras un contragolpe que finiquitó Bradley Wright-Phillips, pese a que parecía que estaba controlado, al no contar con ángulo de disparo.

A partir del tercer gol del LAFC el partido se rompió a favor del equipo de Vela, pues Rossi convirtió su hat-trick para el 4-2 que ya dejaba sentenciado el partido, pero Mohamed El Monir cerró la goleada con una manita a 10 minutos del final.

¡SEÑOR DIEGO! 🇺🇾🎩 Rossi hace su tercero de la noche y extiende la ventaja. #LAFCvLA 4-2pic.twitter.com/RRAmpnTDjg — LÁFC (@SomosLAFC) July 19, 2020

¡💣💣💣! Mohamed El-Munir liquida el partido con un auténtico riflazo desde afuera del área.#LAFCvLA 5-2pic.twitter.com/r2B5R6t4wW — LÁFC (@SomosLAFC) July 19, 2020

Pero cinco no fueron suficientes ni el hat-trick de Rossi tampoco. El uruguayo, el tiempo agregado, convirtió el sexto gol y el cuarto en su cuenta personal.