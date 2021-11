Checo Pérez explica el encuentro con Tsunoda que no lo dejó mejorar en la Q3 del GP de México

¡Ahora sí, viene lo bueno! Checo Pérez largará en la cuarta posición del Gran Premio de México, luego de haber tenido una sesión de clasificación muy complicada. Aunque el mexicano destacó como el más rápido en la Práctica 3, un encontronazo con Yuki Tsunoda terminó por impedirle mejorar la posición.

Algo similar ocurrió con Max Verstappen, quien llegará tercero a la carrera. En consecuencia, los dos autos de Mercedes se llevaron la primera fila de la parrilla y la pole position quedó en manos de Valtteri Bottas. No obstante, el escenario todavía es alentador para Red Bull.

Checo Pérez se mostró desilusionado por lo que ocurrió en los últimos instantes de la Q3 en México, pero se dio el tiempo de explicar la situación. Además, destacó que tanto Hamilton como Bottas presionaron en el momento indicado y esto provocó el resultado que ya conocemos.

“(Mercedes) Fueron muy competitivos y rápidos en toda la calificación. A mi auto le tuvimos que cambiar el alerón trasero y no fue el mismo. Cuando Mercedes sacó todo su potencial fueron muy fuertes. En la vuelta llegando 11 me encontré con Yuki, levantó y perdí el auto“, indicó el tapatío en entrevista con Fox Sports.

Sin embargo, no todo es malo. Checo Pérez se dijo consciente de que el Gran Premio de México se definirá por más que la clasificación y considera que el cuarto puesto no es malo para arrancar. Eso sí, destacó la importancia de tener mucha paciencia con su RB16B.

“Mañana todo puede pasar, es una carrera bastante larga. Tendremos que ser pacientes para llegar al final“, agregó.

¿Qué pasó con el auto de Checo Pérez en el cierre de la Q3 en México?

Una de las complicaciones que Checo Pérez sufrió en la Q3 fue el cambio de alerón y enfatizó en que deben revisarlo antes de la carrera en el GP de México. A pesar de que no están atrás en la parrilla, el mexicano también habló sobre los problemas de Verstappen y espera que no sean de consideración.

“Tenemos que verlo, pero el alerón trasero no está al 100 por ciento y espero no afecte mucho en la carrera. Max tuvo algunos daños, me cambiaron a mi el alerón trasero y eso perjudicó un poco“, explicó Checo.