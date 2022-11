Tanto se tardó en llegar, y en un abrir y cerrar de ojos ya se nos fueron tres días de Mundial. Con el empate de México ante Polonia concluyó la primera jornada en el Grupo C de Qatar 2022.

Eso nos deja en posibilidad de hacer el primer corte del sector con miras a la posible calificación a los octavos de final. Si no te has enterado, Argentina no perdió ante Arabia Saudita, lo cual se suma al resultado entre la Selección Mexicana y los polacos.

Foto: Getty

El Tri fue mejor, hay que decirlo, pero no fue capaz de superar a Polonia y se queda con las ganas de sumar dos puntos más. El mayor problema es que e siguiente partido es contra Argentina y eso significa que será un juego de matar o morir.

Será un duelo complicado, muy, y ahí podría definirse el camino para estar o no en octavos de final de Qatar 2022.

Imagen: Sopitas.com

Así va el Grupo de México en Qatar 2022

¿Cómo marcha el grupo de México en Qatar 2022 entonces? Tres puntos se otorgan por cada victoria al ganador, uno a los equipos que terminen en empate y el perdedor se va con las manos vaçias.

Eso significa que la clasificación en el grupo de México marcha de la siguiente manera:

Equipo G E P GF GC +/- Pts. 1.- Arabia Saudita 1 0 0 2 1 1 3 2.- Polonia 0 0 0 0 0 0 1 3.- México 0 0 0 0 0 0 1 4.- Argentina 0 0 0 1 2 −1 0

Foto: Getty

Criterios de desempate

Como existe la posibilidad de que dos o más selecciones terminen con los mismos puntos, te dejamos a continuación los criterios de desempate para Qatar 2022, los cuales podrían definir si México avanza o no a los octavos de final (ojalá no haya necesidad de recurrir a ellos).