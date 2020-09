Los Clippers están en el escenario que no querían. Tuvieron la serie 3-1, pero le dieron vida a los Nuggets que ya empató la serie, tras imponerse en el sexto juego 111-98 por lo que tendremos séptimo juego el próximo martes, y la primera final de conferencia para los angelinos que ya era casi un hecho antes del fin de semana, ahora se derrumba.

Nikola Jokic fue el principal responsable de la remontada de Denver con 31 puntos, 14 rebotes y siete asistencias y dejó en segundo plano los 30 puntos de Paul George y los 23 de Kawhi Leonard.

The arc from Joker.. unreal.

Tal vez fue la soberbia o la falta de concentración, lo que es un hecho es que si los Clippers quieren competirle a los Lakers deben mejorar en la parte del control de los juegos, pues se le vino la noche en el tercer cuarto contra los Nuggets, que hicieron casi el doble de los 16 puntos que logró el equipo angelino, de modo que los Clippers llegaron al último periodo con sólo dos puntos de ventaja cuando la diferencia había sido hasta de 19 puntos.

3-4 for Kawhi

3-4 for PG

LAC wings locked in during Q1 on ESPN. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/hNj4tMLLRM

— NBA (@NBA) September 13, 2020