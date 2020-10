El mercado de fichajes en las principales ligas de Europa ha llegado a su fin y aunque hubo algunos ‘bombazos’ que no pudieron explotar, tuvimos movimientos muy interesantes. La Premier League sin duda alguna fue la sede de las principales contrataciones y también fue donde más dinero se gastó, por lo que analizaremos cuáles fueron los 10 clubes que más invirtieron en este periodo de transferencias.

La pandemia de coronavirus mermó un poco este mercado de fichajes y es que muchos clubes fueron golpeados económicamente al no poder ingresar gente a los estadios ni tener el pago por los derechos de transmisión, por ello concretar sus grandes fichajes les fue casi imposible y así se verá reflejado en la siguiente lista, pues hay nombres interesantes entre los que más gastaron.

Como ya se hizo mención, los equipos de la Premier League fueron los que más invirtieron aunque también hay presencia de La Liga, Primeira Liga, Serie A y otras ligas europeas.

Desde que abrió el mercado de fichajes hubo gran eco de los futbolistas que podrían cambiar de equipo y aunque los ‘mejores del mundo’ estuvieron incluidos, como Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Erling Haaland, ninguno se concretó pero no por ello quedamos ‘decepcionados’ de este régimen de transferencias.

Welcome to the Partey! 🥳

👋 @Thomaspartey22#NoThomasNoPartey pic.twitter.com/009Er2kZBK

— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020