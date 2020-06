‘Colin in Black & White’: La serie de Netflix sobre cómo Colin Kaepernick se convirtió en héroe

Colin Kaepernick puso el ejemplo protestando contra el racismo. Es por eso Netflix lanzará una serie documental del exjugador de la NFL: ‘Colin in Black & White‘.

Si piensas en la NFL, no hablas de Colin Kaepernick. El exmariscal de campo dejó a los San Francisco 49ers para después vivir un veto de la liga por haberse hincado durante el himno de Estados Unidos, en señal de protesta. Por acá te contamos un poco más de lo que sucedió en esa época.

He would grow up to play in the Super Bowl and realize you never stop fighting for your dreams.

She would grow up to tell stories that matter to millions.

From @Kaepernick7 & @ava, the dramatic scripted series Colin In Black & White follows the H.S. years of Colin Kaepernick. pic.twitter.com/eb75RkuW2H

— Netflix (@netflix) June 29, 2020