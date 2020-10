El Falcons vs Vikings se mantiene en suspenso por los casos de coronavirus en Atlanta y ahora los Indianápolis Colts cerraron sus instalaciones, debido a que tienen múltiples positivos en el equipo, de cara a la Semana 6 de la NFL.

Los Colts anunciaron mediante un comunicado de la decisión. Sus instalaciones estarán cerradas hasta que logren confirmar los casos positivos y por ahora, el duelo ante los Bengals que tendrán en Indianápolis no corre riesgo de cancelarse.

Indianápolis se enfrentó a los Browns en la última fecha y aunque Cleveland no ha anunciado ningún caso positivo, sí dieron a conocer que Odell Beckham Jr. fue enviado a casa por una enfermedad “no revelada”. Eso sí, su head coach dijo que fue más por precaución que por otra cosa.

De acuerdo a información de Jay Morrison de The Athletic, en caso de tener que reprogramar el Colts vs Bengals, la NFL no tendría tanto problema. Lo que harían sería recorrerlo una semana y después en la Semana 8 se jugarais el choque entre Cleveland y Cincinnati, que es cuando ambas franquicias tienen programado su descanso.

Habrá que esperar el nuevo anuncio de los Colts. Por lo mientras no entrenarán este viernes 16 de octubre y podrían regresar hasta el siguiente día. Siempre y cuando no se confirmen los múltiples casos de coronavirus que por ahora tienen.

Colts se une a la lista

El primer equipo en registrar un brote de coronavirus fue el de los Titans. La franquicia de Tennessee se vio obligada a cerrar sus instalaciones por más de una semana y a mover su duelo ante los Steelers de Semana, mientras que el choque ante los Bills sólo se recorrió dos días.

A los Titans le siguieron los Patriots con Cam Newton y Stephon Gilmore. Esto llevó a la franquicia de New England a mover una semana su duelo ante los Broncos.

Los siguientes fueron los Falcons, que pusieron a su tackle defensivo Marlon Davidson en la reserva de lesionados/COVID-19 y después anunciaron que un entrenador asistente había dado positivo. Lo de los Colts es sólo uno más a la lista de una temporada de la NFL que sin duda alguna, tendrá muchos cambios debido al coronavirus.