Televisora ofrece disculpas y retira polémicos comerciales navideños de Verstappen y Hamilton

Como si no fuera suficiente tensión el hecho de llegar empatados a la última carrera del año, una televisora incendió la rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton con un par de comerciales que hicieron enfurecer a los dos pilotos y las dos escuderías, en especial Red Bull, por lo cual la cadena se vio obligada a retirar los videos y ofreció disculpas.

Con motivo de las fiestas navideñas, la cadena Sky Sports emitió desde el 3 de diciembre un par de comerciales en los cuales muestra los dos accidentes más polémicos de la temporada y que estuvieron a punto de terminar en tragedia.

El primero de ellos es el aparatoso choque de Max Verstappen contra el muro de contención luego de que Hamilton lo lanzó fuera de la pista en el Gran Premio británico, mismo que enfureció a Red Bull, pues cabe recordar que el volante neerlandés tuvo que ser trasladado a un hospital para descartar lesiones mayores.

En dicho anuncio, Sky Sports muestra las imágenes del accidente en reversa, de modo que en lugar de que el auto se fuera desarticulando, se va armando hasta llegar de nueva cuenta a la pista a la vez que la cadena muestra la frase “Feliz Navidad”.

“Un accidente de 51G en el que el conductor fue trasladado al hospital como mensaje de Feliz Navidad es realmente de muy mal gusto”, reclamó un portavoz de Red Bull.

En el otro anuncio, se muestra en cámara lenta el accidente en Monza, Italia, donde el auto de Verstappen terminó arriba del Mercedes de Hamilton, quien fue salvado por el halo, de los contrario, el Red Bull de Max lo habría aplastado.

Or this one? Did the idents all come as a job lot? pic.twitter.com/uy07GUaZxZ

Ante esta situación, Sky Sports ofreció disculpas previo al Gran Premio de Abu Dhabi y garantizó que ambos videos no volverían a ser publicados en la televisora británica.

“Nos disculpamos sin reservas con Max, Lewis y los equipos por incluir erróneamente imágenes de dos accidentes en una anuncio navideño al aire. Este fue un claro error y las imágenes se han eliminado”, indicó el comunicado.

We have apologised unreservedly to Max, Lewis and the teams for wrongly including footage of two crashes in an on air Christmas ident. This was a clear mistake and the images have been removed.

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 11, 2021