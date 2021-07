Comisión Atlética de Nevada no sancionará a peleadores por consumo de marihuana

¡Ya la legalizaron! De ahora en adelante, la marihuana no será tomada en cuenta como una sustancia prohibida para la Comisión Atlética de Nevada, de modo que aquellos peleadores que arrojen positivo en controles antidopaje, no serán suspendidos previo a un combate.

La propia comisión realizó el anuncio oficial y se unió a la postura de las artes marciales mixtas, pues a principios del 2021 la UFC tomó la iniciativa en este sentido y argumentó que no se preocupan por el consumo de marihuana con fines recreativos y de recuperación.

Eso sí, esto no significa que algún peleador de la UFC y ahora algún boxeador, pueda consumir marihuana el mismo día de la pelea, de acuerdo con The Athletic. Esta nueva reglamentación se aplicará de manera inmediata.

Big news from the Nevada Athletic Commission: Cannabis use will NOT disqualify Nevada athletes from events, effective July 7. https://t.co/MS6Xk6BhN2

— Nevada Independent (@TheNVIndy) July 7, 2021