Los problemas internos en el FC Barcelona siguen su marcha y es que el tema con Quique Setién no es lo único en la agenda, sino que ahora el Comité de Competición le abrió un expediente a Ronald Koeman por criticar al VAR tras el juego ante el Real Madrid, mismo que podría traerle una sanción.

Ronald Koeman criticó duramente al VAR luego del juego ante el Real Madrid y es que por el penal que le marcaron a Sergio Ramos, tras un jalón de Lenglet, el técnico holandés no comprendía cómo era el uso de la tecnología, pues según sus palabras, siempre entraba a afectar a su equipo.

“Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penalti del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos… ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro”, esto es lo que hizo que le abrieran un expediente.

¿Qué tan grave sería el expediente abierto para Ronald Koeman?

De acuerdo a información de la ‘Cadena SER‘, el Comité de Competencia le ha abierto un expediente a Ronald Koeman, mismo que podría traerle una sanción de 4 hasta 12 partidos aunque en teoría sería muy difícil que procediera. Ahora explicaremos por qué.

El reglamento de La Liga Española, en su artículo 100bis, dicta que cualquier jugador, director técnico, personal del equipo etc, que ataque directamente a un miembro del cuerpo arbitral o autoridad, podría enfrentar dicha sanción, además de una multa económica pero legalmente y según lo revelado, Koeman no incurrió en esto.

Como podemos leer en sus palabras, el ataque de Koeman va dirigido meramente al VAR y a su uso, más no en contra del silbante u otro miembro de la sala de la tecnología, por lo que podemos notar que no hay falta que perseguir.

Así pues, el Comité de Competición tiene un problema para argumentar su decisión, en caso de decidir sancionar al técnico azulgrana, porque esta expuesto a que sea revocada en instancias superiores como en una apelación o el propio TAS, pues la regla es clara y no hay faltas en ella.

Pese a todo esto, el Comité de Competición seguirá con el debido proceso contra Ronald Koeman y tratarán de ver qué se puede hacer, aunque en estos momentos, el técnico del FC Barcelona saldría bien librado. Si lo suspenden esta semana, el holandés se perdería los juegos ante el Betis, Atlético de Madrid, Osasuna y Cadiz, hablando meramente de La Liga.