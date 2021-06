Comité organizador de Tokio 2020 presenta los podios, música y uniformes de los medallistas

Pasan los días y nosotros vamos conociendo cada vez más de cómo se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya conocemos a las mascotas y ya fueron presentados los podios y uniformes para los ganadores de las competencias y la música que sonará.

El Comité organizador de Tokio 2020 se quiere lucir para la ceremonia de premiación, es por eso que buscan que todo salga perfecto después de un año de retraso por la pandemia de COVID-19 y aunque aún existen algunos problemas con los ciudadanos en Japón y el patrocinador piden que se cancele la justa.

Pero, retomando el tema de los podios, que es a lo que vienen, para su fabricación se utilizaron plásticos reciclados y con los clásicos aros olímpicos, además de los símbolos de los Juegos Paralímpicos y Olímpicos en color blanco.

“Para mí la textura es lo importante. Está hecho de plástico, algo que podría haber terminado como basura, estamos usando esos envases de plástico vacíos y diferentes fusiones de tecnología. Quiero que este podio se conecte con la próxima generación“, dijo el diseñador Tokolo Asao.

Para la creación de los podios, primero se recolectaron alrededor de 24.5 toneladas de material reciclado durante la campaña que llevó por nombre “proyecto del podio” y que fue dirigida por el patrocinador Procter and Gamble, famoso a nivel mundial.

This podium! 💙 Who do you think will be there?

More about the #Tokyo2020 Victory Ceremony podiums, costumes, music and medal trays unveiling: https://t.co/0tmEFl8dwo

📷 @Tokyo2020 pic.twitter.com/LO4mWfhOkU

— Paralympic Games (@Paralympics) June 3, 2021