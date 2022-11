La armonía en Red Bull entre Checo Pérez y Max Verstappen se rompió en el Gran Premio de Brasil, ante la desobediencia del neerlandés al pedido de Red Bull para dejar pasar al mexicano en la última vuelta de la carrera. El mexicano explotó tanto en la radio como en entrevistas posteriores en las cuales dijo desconocer la postura del neerlandés, a quien dejó claro que si es bicampeón en Fórmula 1, es gracias al apoyo que el tapatío le ha dado.

Ahora se vienen momentos complicados al interior del equipo, que pueden perjudicar a Checo en el cierre de la temporada 2022, pero podría generar mayores consecuencias en la temporada 2023.

¿Qué pasó entre Checo y Verstappen?

Checo pelea en el cierre de la temporada por el subcampeonato de pilotos con Charles Leclerc y aunque en el inicio el mexicano hizo una buena carrera, perdió mucho rendimiento por un error de estrategia, con neumáticos medios (los blandos se los terminó el día sábado) que no le funcionaron para defenderse.

En un abrir y cerrar de ojos, Checo, quien estaba tercero, fue superado por los Ferrari de Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Max Verstappen, de modo que el mexicano cayó al séptimo sitio. En la última vuelta, Red Bull dio la orden a Verstappen para que dejara pasar al mexicano y pudiera sumar ocho puntos, y de esta manera mantener dos unidades de ventaja sobre Leclerc para la última carrera.

Verstappen, sin embargo, no acató. “No quiero que me vuelvan a pedir eso”, dijo el neerlandés. Checo no se quedó callado. “No entiendo su reacción; si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Mostró quién es él realmente”, dijo el mexicano.

¿Cómo afecta a Red Bull?

La situación entre los dos pilotos de Red Bull perjudica en la parte de armonía de la que considerábamos la mejor dupla de la parrilla de Fórmula 1, pero también repercute en la imagen del piloto neerlandés y en los objetivos deportivos de Red Bull.

Los objetivos con Checo Pérez

Después de conquistar el título de pilotos con Max Verstappen, así como el campeonato de constructores, el siguiente objetivo para la escudería es quedarse con el segundo lugar de pilotos, y así dominar por completo en una temporada, sin embargo, la postura del neerlandés ahora pone en jaque el subcampeonato del mexicano.

Getty Images

Lo mejor que le podría pasar a Red Bull es que Checo termine con ese subcampeonato, de lo contrario la ruptura en la relación entre Max y Pérez quedará en evidencia a nivel estadístico.

Todo esto vino a ocurrir justo cuando Mercedes, el equipo con el que Red Bull ha competido en los últimos años codo a codo, hizo el 1-2 en el podio, sin que la escudería alemana y Lewis Hamilton ordenaran a George Russell darle el lugar al siete veces campeón. Para 2023, Mercedes puede iniciar fuerte en lo anímico.

Las divisiones nunca han dejado nada bueno en F1

Casos de este tipo sobran en Fórmula 1 y los finales nunca han sido buenos. Lo vivimos en Mercedes dos veces, entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y antes entre el propio Hamilton y Nico Rosberg, y antes en McLaren, entre Fernando Alonso y otra vez Hamilton.

Getty Images

Ferrari vivió una división similar entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel, y en Alpine hemos visto indicios de una mala relación entre Esteban Ocon y Alonso, aunque la escudería en este caso ha tomado cartas en el asunto. A Checo Pérez la pasó algo similar como Esteban Ocon y en McLaren con Jenson Button.

En todos estos casos, las duplas se desintegraron en poco tiempo, y en el caso de Red Bull queda claro que la preferencia para mantenerse es para Max Verstappen, quien además tiene un contrato de mayor duración, mientras que a Checo le restan dos años, aunque queda condicionado a rendimiento.

Las divisiones entre pilotos también suelen tener un alto costo económico, pues casi en todos los casos antes mencionados, los pilotos terminaron impactando con el coequipero. Checo ya vivió esto con Esteban Ocon en Force India-Racing Point.



La reparación de un Fórmula 1 no sencilla, sobre todo en términos económicos. Son millones de dólares los que se necesitan para el armado de un auto y otros millones en reparaciones y desarrollo, por lo cual estar destrozando los monoplazas entre pilotos del mismo equipo represenatn gastos dobles y cabe recordar que Red Bull ya excedió el límite de presupuesto en 2021, por lo cual fue sancionado con una multa económica y un tiempo limitado en el túnel de viento, que sirve precisamente para el desarrollo de los autos desde el punto de viste de los ingenieros. Lo que menos necesita Red Bull es mayores gastos.

Getty Images

¿Red Bull dejará que pase algo similar tras haber conformado al fin una dupla competitiva y virtuosa, tras una disputa por un pobre sexto lugar?

Imagen de Verstappen

Puede ser el mejor piloto de nuestra era y una leyenda para el futuro, a tal grado de ser comparado con Ayrton Senna, y con o sin Checo, seguramente ganará más campeonatos, sin embargo, tras el Gran Premio de Brasil la imagen de Max Verstappen ha quedado manchada.

No sólo han sido las declaraciones de Checo las que han sonado fuerte en contra del neerlandés, sino de periodistas como Albert Fábrega y Will Buxon, quienes tachan al piloto de Red Bull como alguien a quien le hace falta madurar, por lo tanto los directivos de Red Bull han actuado rápido para dejar claro que no se tolerará una nueva conducta de este tipo para Max Verstappen.

Por lo pronto, ¿este será el sexto lugar del que más orgulloso se sienta Max Verstappen?