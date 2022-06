El movimiento del freestyle en México -y el mundo- cada vez toma más fuerza entre los aficionados, nuevos MC’s y gente alrededor de las batallas de gallos, como también se les conoce.

Acá nos metimos un poco en polémica con un tema para el debate: ¿El freestyle es deporte o música? Uno de los puntos que defienden lo deportivo es el sentido de competencia en las batallas.

Foto: Getty Images

Los MC’s se suben a la tarima con la firme intención de conseguir la victoria que los ayude a avanzar de ronda en una competencia como Red Bull Batalla de los Gallos.

Peeeeeeeeero, acá volvemos a generar uno de esos temas que causan polémica y es el tema de cómo califican los jueces que están de jurados en cada una de las batallas. ¿Cuál es el método y cómo se llega a eso? Aquí, trataremos de explicarlo todo.

No es un tema sencillo, porque no se trata de exactitud cómo la de realizar a la perfección un clavado en una competencia o una rutina en la viga de equilibrio. Todo esto va mucho más allá de la perfección o la buena ejecución, sino que va más por el tema de apreciación.

Foto: Especial

¿Cómo califican los jueces de las batallas de freestyle en Red Bull batalla?

Vamos paso a paso, porque es un tema complejo porque no hay empates. Khé?! ¿Cómo que no hay empates? Pues no, amiguitos, los empates no existen en el freestyle porque en caso de que haya empate en la decisión del jurado, existe algo que se llama réplica y es un desempate hasta que haya un ganador.

Aquí es a donde entramos a terreno complicado, porque sabremos cómo se define cuando un MC gana, pierde o hay réplica. Básicamente, los jueces califican con unos cuantos criterios que ayudan a definir todo el tema.

No siempre hubo un sistema que definiera a los ganadores, porque los jueces del parque -las competencias como las de Bellas Artes u otros parques- iba delimitando a los ganadores a su criterio.

Foto: Especial

Cambio de jueces en las competencias

Peeeeeeero, en las competencias de Red Bull -una de las más longevas-, una polémica cambió el juego. Había un equipo llamado Sudamétrica (incluía a Aczino), pero en una Nacional de Argentina, dos de los jueces de la competencia serían Tata y Sony, integrantes de este colectivo.

Antes del evento, Papo hizo una jugada peligrosa, pero que ayudó al futuro del freestyle. Se quejó de que dos jueces pertenecían a Sudamétrica en una batalla en la que otro miembro competiría y pedía un jurado conformado de cinco jueces para que sea más justo o no se presentaba.

La jugada le salió de maravilla, porque como era de esperarse, Tata y Sony votaron en dos rondas a Kodigo, mientras que los otros tres jueces le dieron la victoria a Papo. A partir de ese momento, Red Bull sentó las bases para que en la mayor parte de las competencias haya cinco jueces y se pueda tener un veredicto más legible y sin necesidad de apoyo a alguno de los MC’s.

Los cinco jueces no siempre están en las competencias

El precedente de Papo marcó un antes y después para los jueces, pero no en todas las competencias se puede tener los cinco jueces y se ha optado por regresar a los tres como se hacía antes.

Lo único que cambió al momento de juecear, es que los pertenecientes a los mismos colectivos o afines a ciertos freestylers, no decidieran el futuro de los competidores.

Foto: Especial

¿Cómo califican los jueces en Red Bull Batalla?

De acuerdo con la página oficial de Red Bull, los jueces son parte fundamental para las batallas de freestyle. Además, deben de ser expertos en el tema y con muchas credenciales.

Ya teniendo a los jueces, se tiene que ver cómo evaluar a los freestylers que compitan. No hay un parámetro oficial para calificar las rimas, como mencionamos es mera apreciación por los expertos.

Hay cuatro aspectos en los que se basan los jueces de freestyle y son:

Skills: Son los juegos de palabras, habilidades en improvisación y unas que otras figuras retóricas.

Son los juegos de palabras, habilidades en improvisación y unas que otras figuras retóricas. Puesta en escena: También conocida como “delivery”, es la manera en que un MC se desempeña en el escenario, movimiento dentro del mismo, implicación del público y hasta la calidad de su show.

También conocida como “delivery”, es la manera en que un MC se desempeña en el escenario, movimiento dentro del mismo, implicación del público y hasta la calidad de su show. Flow: Capacidad de seguir los compases de la base. Para los mortales, decir cada barra en el momento que corresponde.

Capacidad de seguir los compases de la base. Para los mortales, decir cada barra en el momento que corresponde. Punchline: Es el remate de una barra y es muy valorado por los jueces, y para los que se están adentrando en este mundo de freestyle, es cuando la gente se vuelve loca.

Peeeeeero, así como califican las cosas buenas, también hay unas cuantas penalizaciones para los MC’s en estas batallas de freestyle.

Sospechas de que el material no fue improvisado, porque la idea central es improvisar.

Ignorar el tema o concepto de la prueba.

Utilizar la misma palabra para lograr una rima en diferentes barras.

Mal seguimiento del instrumental.

Para elegir a un ganador, los jueces levantan un cartel con el nombre del ganador. En caso de réplica, marcan una “X” o también, hay algunos jueces que a falta de carteles, señalan el lado de victoria donde esté el MC ganador.

Foto: Especial