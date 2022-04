Cruces y eliminatoria: ¿Cómo se clasifican los freestylers a la FMS Internacional?

Las batallas de freestyle son una competencia que está ganando mucho terreno entre la gente de habla hispana en el mundo. Actualmente, Urban Rooster tiene a su cargo seis ligas diferentes en países totalmente distintos llamadas FMS.

Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y España son los seis países que tienen una FMS, o sea, la liga donde 12 competidores buscan ser campeones en un formato muy similar al que se usa en torneos de futbol con jornadas entre cada uno de los MC’s.

Peeeeeeeeero, un poco diferente al futbol, los freestyles pueden competir en otros torneos regionales e internacionales que pueden compaginar con la FMS, así que, podemos ver muchos enfrentamientos de ensueño entre MC’s de varios países.

Aczino vs Chuty, Papo vs Valles-T, Jaze vs Teorema y muchos más, son sólo algunos enfrentamientos que no se pueden ver tan regularmente en la escena de las batallas y sólo en algunos eventos se podrían enfrentar estos MC’s y con mucha suerte.

Es por eso, que desde la dirigencia de Urban Roosters se decidió crear una especie Champions League pero de freestyle. Debutó en 2020 con cuatro ligas diferentes, en 2021 fue con cinco y para este 2022 tendrá seis países en competencia.

¿Qué es y cómo se clasifica para la FMS Internacional?

Cuando decimos que es una competencia similar a la Champions League, lo es, porque sólo se clasifican freestylers que están en los puestos más altos de las respectivas seis ligas de FMS que existe. Básicamente, está la élite de los MC’s para la FMS Internacional.

Para la FMS Internacional son 16 los freestylers que compiten por el campeonato desde la ronda de octavos de final, pero hay una eliminatoria previa de algunas jornadas antes de llegar a los 16 MC’s finales que buscan levantar la copa.

La FMS Internacional ya tiene definida sus primeras dos jornadas de eliminatorias que serán en Valencia y Ciudad de México. Cabe destacar que algunos freestylers pueden participar hasta en dos jornadas o más, pues las jornadas se van jugando dependiendo cómo vayan quedando en la liga.

A continuación vienen cómo se enfrentarían en las primeras dos jornadas de eliminatoria para FMS Internacional: