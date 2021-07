¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la final México vs Estados Unidos de Copa Oro?

Después de las semifinales de Copa Oro, la Selección Mexicana y Estados Unidos salieron victoriosos de sus respectivos cruces para disputar la final soñada -de cada edición, sin importar que jugador falte- del certamen en CONCACAF y no hay mejor escenario que el Allegiant Stadium para coronar al campeón.

Un torneo que, en teoría, no se complicaría para México, empezó golpeado -y no nos referimos directamente al Chucky, aunque sí se fue golpeado-, pues un empate sin goles ante Trinidad y Tobago, no auguraban cosas buenas para el Tri.

Posteriormente llegaron los triunfos y una pequeña alza en el nivel de juego -pero no se crean que fue mucha-, que fue suficiente para calificar y encontrar el pase en las rondas hasta llegar a la final.

Contra Canadá, la Selección Mexicana se vio que tiene muchos puntos a mejorar, sobre todo en defensa, pues los canadienses -y eso que no vino Alphonso Davies- exhibieron las carencias del equipo mexicano en la parte baja, aun así, un gol de último minuto de Héctor Herrera, metió a México a la final de la Copa Oro.

Aunque la Copa Oro es un torneo importante, que México se ve obligado a ganar por su condición de gigante del área -nocierto, sícierto-, buscará ante Estados Unidos, además del resultado, mejorar las formas (porque la Copa Oro como quiera) debido a que ya se acerca el octagonal final y jugando como muchos partidos de la Copa Oro, puede peligrar un pase a Qatar.

El camino de Estados Unidos a la final de la Copa Oro

Nuestros vecinos de arriba tampoco están para echar las campanas al vuelo, aunque están en la final, también les tocó sufrir y bastante para llegar al partido final, sin embargo, no le dejarán a México el camino fácil para que se lleve una Copa de Oro más a las vitrinas de la Federación Mexicana de Futbol.

Zardes es el principal jugador del rival del que se debe de preocupar la defensa de la Selección Mexicana, aunque no ha sido titular en varios de los encuentros, cuando entra de cambio es una de las piezas importantes y normalmente está en todas las jugadas de gol del equipo.

Estados Unidos tuvo paso Perfecto en la fase de grupos de la Copa Oro, eso no significa que fue una aplanadora, como dijimos, les costó mucho trabajo sacar los resultados. Victorias sobre Haití, Martinica y Canadá, en eliminación directa echó a Jamaica y Qatar, para obtener su lugar en la final.

¿Dónde ver la final de la Copa Oro entre la Selección Mexicana y Estados Unidos?

La final de la Copa Oro se disputará el domingo 1 de agosto, el partido entre México y Estados Unidos por el trofeo de Concacaf está pactado para iniciar a las 7:30pm (tiempo del centro de México), el estado en el que se jugará será Las Vegas en Estados Unidos.

Para poder disfrutar -si es que podemos decirle, porque en las últimas ediciones nos han quedado mucho a deber- el partido podrás seguirlo en los canales de televisión abierta de TV Azteca y Televisa, Canal 7 y 2, respectivamente, pero también lo podrás seguir por televisión de paga en la señal de TUDN.