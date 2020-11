¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el Gran Premio de Baréin?

La recta final de la temporada de Fórmula 1 comienza con el Gran Premio de Baréin y aunque el campeonato de pilotos y el de constructores ya están definidos, aún quedan algunas cosas en competencias y después del podio logrado en Turquía nuestra atención se enfoca en lo que pase con el mexicano Sergio Pérez.

El tapatío se encuentra en la etapa final de su vínculo con la escudería Racing Point y busca su temporada con más puntos, lo cual lograría al sumar dos puntos más en las últimas tres carreras, pero además tiene el objetivo de mantenerse en el cuarto peldaño.

Checo suma 100 puntos y tiene de cerca de Charles Leclerc (97 puntos) y Daniel Ricciardo (96 puntos), por lo que la lucha por el cuarto sitio será una de las competencias más atractivas en el cierre de la temporada.

La competencia en pista arranca este sábado con la sesión de calificación, la cual dará arranque a las 8:00 horas y la podrás seguir en vivo a través de Fox Sports 3, pero también habrá transmisión en el reproductor de Escudería Telmex y aquí te dejamos en link.

Lo mero bueno, es decir, la carrera, dará inicio el domingo a las 8:00 horas y la transmisión corre a cargo de Fox Sports 3 y Escudería Telmex también contará con la carrera en vivo así que va por acá el link.

Con los campeonatos ya definidos podríamos esperar que Mercedes bajen el ritmo, pero esto se antoja difícil, por lo que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas son los favoritos para llevarse la carrera.

