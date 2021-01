Tom Brady vs Drew Brees como platillo principal: ¿Cómo, cuándo y dónde ver la ronda divisional de la NFL?

Lo último de la temporada de la NFL ya está aquí, la ronda divisional se juega este fin de semana con partidos que nos llenarán de emoción. Como evento principal de la jornada tendremos un duelo de mariscales de campo de élite entre Tom Brady y Drew Brees.

La contienda comenzará en la Conferencia Nacional entre Los Angeles Rams y los Green Bay Packers, un duelo que tendrá a Aaron Rodgers en los controles en contra de la defensiva comandada por Aaron Donald. En el otro partido, Brady y Brees darán un espectáculo aéreo en un partido de como un Super Bowl adelantado.

En la Conferencia Americana, los Baltimore Ravens y los Buffalo Bills se verán las caras con la misión de acercarse a la ronda de conferencia. Los Cleveland Browns llegan motivados después de vencer a los Pittsburg Steelers para enfrentarse al mejor sembrado en unos Kansas City Chiefs.

¿Listos para otro fin de semana lleno de pura emoción? ¡Continúan los #NFLPlayoffs y @betcrismex nos trae el calendario de la Ronda Divisional que podrás disfrutar por las pantallas de @MiCanal5, @FOXSportsMX, @ESPNmx y #NFLGamePass! 📺👀🏈⁰⁰#NFLMX pic.twitter.com/ZdcQN82NcO — NFL México (@nflmx) January 11, 2021

¿Cómo, cuándo y dónde ver la ronda divisional de NFL?

Los Angeles Rams vs Green Bay Packers: En un partido que tendrá un duelo especial entre Aarons. Rodgers como candidato #1 para ser el jugador más valioso de la temporada en contra de uno de los mejores defensivos de la liga. El partido se llevará a cabo este sábado 16 de enero a las 3:35pm por la señal de Fox Sports y Canal 5.

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills: Lamar Jackson comandó a su equipo con una sublime actuación ante los Tennessee Titans en la ronda de comodines y esperan a Josh Allen con una sed de victoria tras pasar por encima de los Indianapolis Colts. Este juego será el sábado 16 de enero a las 7:15pm por ESPN y Canal 5.

Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs: Los Chiefs hacen su debut en esta postemporada, después de descansar en la primera ronda tras ser los mejores de la AFC enfrentan a los Browns de Baker Mayfield y compañía con la meta de llegar a una ronda más en una temporada de ensueño. El domingo 17 de enero a las 2:05 se vivirá este duelo por ESPN y Canal 5.

Tamba Bay Buccaneers vs New Orleans Saints: Un partido con calidad de Super Bowl, Tom Brady busca un nuevo anillo de campeonato pero no tendrá tarea sencilla en unos Saints con Brees, Kamara y Thomas en la ofensiva. Un duelo que disfrutaremos el domingo 17 de enero a las 5:40pm por Fox Sports y Canal 5.