¿Cómo, cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Champions League?

Lo emocionante de arrancar una nueva temporada en el futbol europeo, es que también las ilusiones se renuevan y más cuando de la Champions League se trata. Pues oficialmente arranca la segunda parte el torneo con el sorteo de fase de grupos y con muchos cambios para México, pero con las ganas de ver cada fase.

Será una temporada especial, pues en México, el torneo dejó a Fox Sports y ESPN como su casa de transmisión. Ahora TNTSports es la encargada de pasar los partidos de la Champions League, con una baraja de comentaristas que incluyen al ‘Matador’ Luis Hernández, Marion Reimers y más –aquí te dejamos al equipo completo de transmisión-.

Ahora dentro de la cancha (y no tanto) también hay expectación por algunos cambios que se han dado en los equipos de futbol en cuanto a los fichajes y sí, nos referimos a Lionel Messi, pues es el cambio más significativo -posiblemente en la historia del futbol- y la idea de ver los cruces que tendrá en la fase de grupos de la Champions League, es como para relamerse los bigotes.

Sólo les spoilearemos una cosa, si sueñan con un enfrentamiento entre el PSG de Messi en contra del Barcelona, pues no podrá ser. El que ninguno haya sido campeón de sus respectivamente ligas, hace que el enfrentamiento sea imposible porque ambos equipos se encuentran en el bombo dos para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

¿Qué equipos ya están clasificados al sorteo de fase de grupos de la Champions League?

Si piensas que la Champions League arrancará oficialmente con la fase de grupos, pues déjame decirte que no es así, pues desde julio del 2021 el torneo comenzó con los partidos de clasificación hasta llegar a los 32 equipos que estarán en el sorteo.

Aún no están definidos los 32 equipos que estarán en la fase de grupos, faltan por confirmar 3 de ellos de partidos que se jugarán este miércoles 25 de agosto a las 2:00pm (tiempo del centro de México), pero ya tenemos más del 95% de los equipos confirmados.

Chelsea y Villarreal tienen sus boletos asegurados por ser campeones de la Champions League y Europa League, respectivamente; al igual que los campeones de las diferentes ligas europeas y vamos a poner una lista de cómo quedarían los bombos para el sorteo.

Bombo 1

Aquí entran los ya mencionados Chelsea y Villarreal, también los 6 campeones locales que sus países tienen mejor coeficiente en UEFA y son: Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter de Milan, Lille y Sporting de Lisboa.

Bombo 2

Para este bombo, se toman en cuenta el coeficiente de los equipos en la UEFA, así que sólo veremos a algunos de los mejores equipos de Europa y de los que van definiendo esos famosos grupos de la muerte en la Champions League.

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

Bombo 3

Aquí están los equipos que complementarán los grupos, pero que no tienen tanto coeficiente como los del bombo 2 y aún resta un lugar por definir en este bombo, pero ya hay 6 seguros, de los cuales ninguno será un flan para la Champions League.

Porto

Ajax

RB Leipzig

Benfica

Atalanta

Zenit

Bombo 4

En teoría, los equipos que son los más débiles, pero eso no quiere decir que estos clubes sean presa fácil para los grandes tiburones que saldrán antes en el sorteo de la Champions League, incluso, en este bombo hay un equipo que tiene más trofeos de Champions que otros del bombo 1.

Brujas

Young Boys

AC Milan

Malmo

Wolfsburgo

¿Quiénes quedan pendiente por definir?

Restan 3 partidos y son Shaktar Donestk vs Monaco, Red Bull Salsburgo vs Brondby y Dinamo Zagreb vs Sheriff Tiraspol y es que, el futuro de algunos cambiaría dependiendo de estos partidos y es que también hay equipos que quedarían volando.

Besiktas (estaría en el bombo 3 si Monaco se clasifica, iría al bombo 4 si Shaktar y Red Bull Salsburgo avanzan)

Dinamo de Kiev (estaría en el bombo 3 si Monaco y Brondby se clasifican, iría al bombo 4 si Shaktar y Red Bull Salsburgo avanzan)

Shaktar Donestk (iría al bombo 3 clasificando)

Monaco (iría al bombo 4 si clasifica)

Red Bull Saslburgo (iría bombo 3 si clasifica)

Borndby (estaría en el bombo 4 si clasifica)

Dinamo Zagreb (estaría en el bombo 4 si clasifica)

Sheriff Tiraspol (irían al bombo 4 si clasifica)

¿Dónde se podrá ver el sorteo de la Champions League?

Como ya tiene casa de transmisión nueva, se tendrán que sintonizar nuevos canales para poder conocer el futuro de los equipos en Europa. Esta vez será por el canal TNT, disponible diferentes sistemas de televisión de paga y el sorteo está programado para este jueves 26 de agosto a las 10:30am (tiempo del centro de México).

Aunque, no será la única opción para verlo, pues también se transmitirá por la aplicación de streaming HBO Max, a la misma hora estará disponible en esta plataforma.