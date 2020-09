¿Cómo era el mundo la última vez que los Pats ganaron y Brady perdió?

Los New England Patriots comenzaron una nueva era, sin Tom Brady, quien debutó con Tampa Bay y una de las preguntas más importantes que sólo el tiempo resolverá es ¿Quién extrañará más a quién? ¿Brady a los Pats? ¿O los Patriots a Tom?

De entrada, New England arrancó la temporada con un triunfo 21-11 sobre los Miami Dolphins, mientras que Brady chocó con Drew Brees y los Saints 23-34. En otras palabras, los Pats ganaron y Brady perdió, algo que no sucedía desde el 23 de octubre de 1999, cuando el QB llamaba la atención en el futbol colegial. ¿Y qué pasaba en el mundo cuando Brady perdió y los Pats ganaron?

Brady-Pats: Lo que pasaba en México

Para ese entonces, nuestro país era gobernado por Ernesto Zedillo, quien estaba por arrancar su último año en la silla grande, y se inauguraba el Teletón en el Estado de México.

Ese mismo año quedó marcado por la muerte de Paco Stanley y la Ciudad de México pasaba a ser gobernada por Rosario Robles, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió licencia para buscar la presidencia.

En el plano deportivo, Cruz Azul sólo tenía dos años sin título de liga y la Selección Mexicana había ganado la Copa Confederaciones contra Brasil, en el Estadio Azteca.

Ver en YouTube

Lo que pasaba en el Mundo

Michael Jordan dejaba la NBA, como lo explica The Last Dance, y en el Viejo Continente se había introducido el euro como moneda única. Google recién había nacido y no existía nada de Facebook, Twitter e Instagram, mientras que Messenger era Whatsapp de la época.

En cuánto a música se escuchaba el “Baby One More Time” de Britney Spears, el “Enema of State” de Blink 182 y el “Californication” de los Red Hot Chili Peppers, que vendían su música en una cosa rara llamada CD’s.

En cuanto al deporte, Manchester United era el campeón de la Champions League tras la voltereta al Bayern Munich en el Camp Nou, Barcelona había ganado la liga española con Figo entre sus filas, los Denver Broncos había ganado el Super Bowl y Liverpool tenía apenas nueve años sin ganar la Premier League.

Más de 20 años después, el mundo ha cambiado en gran parte (tú no, Cruz Azul), y por primera vez desde entonces, los Pats ganaron sin Brady.