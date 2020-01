¿Cómo funcionará el Clausura 2020 ya sin Veracruz?

El Clausura 2020 está por empezar y seguro que te estás preguntando (o no), ¿cómo es que funcionará después de la desafiliación del Veracruz?

La Liga MX tuvo que crear un nuevo calendario prácticamente en donde se incluyeron hasta partidos en jueves, pero eso no fue lo único que cambió. Por eso acá te vamos a decir lo que tienes que saber del Clausura 2020, ya sin el ‘Tibu‘.

#AgendaFutbolística 📅⚽ ¿Ya viste? 😱😱😱 Mañana viernes por la tarde, arrancan las emociones del Fin de Semana Futbolero con los duelos correspondientes a la #Jornada1 #Clausura2020 de la #LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/tAq1qQAwg8 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2020

Jornadas:

Como en los ‘viejos tiempos‘, sólo habrá 17 jornadas en la Liga MX y no 19 como pasó en el Apertura 2019. Eso quiere decir también que se acabaron los descansos en el Clausura 2020. En el pasado semestre, cada equipo descansaba una jornada.

Descenso:

Si de por sí el descenso ya es un asunto de lana en la Liga MX, para el Clausura 2020 no habría ni eso. La desafiliación de Veracruz, contará como el equipo que descendió, por lo que será hasta el Clausura 2021, cuando veamos a un club perder la categoría.

Los equipos que están en la zona roja del descenso son Chivas, Atlas, Juárez y Atlético San Luis, aunque de este último, su cociente es muy volátil por ser el ‘nuevo’ de la Liga MX.

Ascenso:

El descenso ya está consumado en la Liga MX pero eso no quiere decir que no vaya a haber ascenso. Alebrijes de Oaxaca ya ganó el Apertura 2019 pero eso no le da certezas de tener su lugar en la Primera División del futbol mexicano. Cabe recordar que ellos no cumplen con los requisitos para ascender al máximo circuito.