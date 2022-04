¿Tendrá o no razón? Paco Gabriel de Anda desató la polémica en redes sociales y no es para menos, pues comparó el talento y habilidades de Sebastián Córdova con los de Pedri. En pocas palabras, puso a ambos futbolistas en el mismo nivel y esto no fue del agrado de muchos aficionados.

El jugador de Tigres lleva varios meses (o años) siendo irregular incluso desde que militaba en América. Por su parte, el mediocampista sufrió una lesión que por ahora lo aleja del terreno de juego. Pero más allá de esta información, las declaraciones del analista de ESPN se hicieron virales rápidamente.

Y a todo esto, ¿por qué se comparó a Sebastián Córdova con Pedri?

La discusión tuvo lugar en una de las ediciones de Futbol Picante, programa de ESPN. Todo comenzó con Mario Carrillo, quien habló sobre el mismo tema hace algunos meses y la conversación creció con el pasar de los minutos. “No te rías, por supuesto“, expresó el también director técnico.

Acto seguido, Paco Gabriel de Anda tomó protagonismo. Su punto de vista incluyó la cantidad de goles fuera del área entre Córdova y Pedri; asimismo, soltó la frase que ya está por todas las redes sociales.

“Luego se distorsiona porque me incluyo. Fue una conversación en los Juegos Olímpicos en la que se habló y se comparó a Pedri con Córdova. Yo dije: ‘Córdova no le pide nada a Pedri’. ¿Cuántos goles tiene Pedri fuera del área? Uno. Fuera del área, el que acaba de hacer apenas, fuera del área. El único que tiene en su carrera con la pierna derecha, con la izquierda ni hablemos. Ahora, ¿Córdova cuántos tiene fuera del área?“, dijo.

“Honestamente, para mí no hay punto de comparación entre lo que es Córdova y Pedri“, respondió Mauricio Ymay.

Después la conversación dejó a un lado a Pedri y Paco Gabriel de Anda habló de Álvaro Fidalgo. Cuestionó a Ymay sobre un partido en el que el español del América le llenara el ojo y argumentó que no tiene el mismo talento que Córdova, pero sí más regular.