Malas noticias: Héctor Herrera es baja de la Selección Mexicana tras presentar una lesión

La última Fecha FIFA del año volvió a hacer de las suyas y es que este día se ha informado que Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, es baja de la Selección Mexicana tras presentar una lesión, por lo que tendrá que volver de inmediato a España y no verá acción en contra de Japón.

La Selección Mexicana se alistaba para cerrar de gran forma esta ‘gira europea’ que hasta el momento ha dejado buenas impresiones, pues tanto el triunfo con Corea del Sur como los juegos contra Holanda o Argelia, fueron muy buenas pruebas para el Tri. Ahora tienen una baja sensible pero puede ser bien cubierta.

La lesión que dejó fuera a Héctor Herrera de la Selección Mexicana

De acuerdo a un comunicado que lanzó la Selección Mexicana a través de Twitter, fue como se informó que Héctor Herrera presentó una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá jugar ante Japón y lo mejor era volver con el Atlético de Madrid.

“La Dirección General Deportiva informa que Héctor Herrera causa baja de la concentración que la Selección Nacional de México realiza en Austria. El jugador del Atlético de Madrid presenta una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá tener actividad en el partido ante Japón; por tal motivo, se determinó que regrese a su club para que continúe con su rehabilitación“, se lee en el comunicado.

Si bien es un hecho lamentable la partida de Héctor Herrera, debemos recordar que esto es un ‘clásico’ de la Fecha FIFA y es que muchos jugadores, hablando de la Selección Mexicana, suelen regresar lesionados a sus equipos tras estas concentraciones, por lo que muchos ya lo toman como una ‘maldición’.

Héctor Herrera ya habría vuelto a España para afrontar esta lesión en las filas del Atlético de Madrid y aunque se dice que no es nada grave y que podría jugar en unos días, los pronósticos dicen que no vería acción en el próximo partido con su club, para no exponerlo de más.

La Selección Mexicana cerrará este año midiéndose a Japón en un duelo de pronóstico reservado, por lo que habrá que estar atentos a lo que ocurra. El juego será este martes 17 de noviembre en punto de las 14:00 hrs.