“No soy violento”: Renato Ibarra pide una segunda oportunidad al América

Renato Ibarra pidió una segunda oportunidad al América, tras el incidente de violencia doméstica en el que se vio envuelto.

Mediante un comunicado, el futbolista ecuatoriano recalcó que no es una persona violenta. Sin embargo, pidió una segunda oportunidad en el América y aseguró que buscará ayuda, además de que trabajará en pro de las mujeres.

“Pido una segunda oportunidad y por cómo lo he demostrado en cancha que no soy violento. Trabajar en pro de las mujeres para que derechos sean respetados y gracias a la prensa para poder dar este mensaje“, dice en su cuenta de Instagram.

Reforzando el mensaje de que no hubo violencia hacia su pareja, Lucely Chalá, Renato Ibarra aseguró que no se había manifestado antes porque estaba analizando toda la situación. Eso sí, el ecuatoriano se dijo totalmente arrepentido de lo que sucedió.

“Si no lo hice antes es que me puse a pensar bien las cosas y meditar lo que debía decir y expresarles mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, pero no física. Arrepentido por lo que pasó ese día“, agregó.

Luego del incidente ocurrido, Renato Ibarra fue separado del América. El club mostró todo el apoyo para que la investigación se llevara a cabo de forma correcta. No obstante, la continuidad del ecuatoriano siempre ha estado duda.

El caso Renato Ibarra:

Fue el pasado 6 de marzo del 2020 cuando Renato Ibarra fue detenido por haber agredido a su pareja. En redes sociales circularon algunos videos. Las investigaciones comenzaron desde entonces y en un principio, parecía que el ecuatoriano pasaría un buen tiempo en la cárcel.

No obstante, seis días después Lucely Chalá se retractó de la denuncia y el futbolista quedó libre. Desde entonces, su futuro en el futbol mexicano ha sido una incógnita.