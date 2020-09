Tal parece que el 2020 seguirá haciendo de las suyas y es que ahora se informó que el inicio de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF rumbo a Qatar 2022, han sido canceladas. Si bien la Selección Mexicana arrancaría su participación hasta el 2021, esta decisión los pone en un predicamento, pues ahora habrá que hacer nuevos ajustes, otra planeación y alistarse de cara a un gran desafío.

A través de su cuenta de Twitter, CONCACAF anunció que la fase previa al Octagonal Final rumbo a Qatar 2022 ha sido cancelada y es que en muchos países del continente se sigue viviendo una condición desfavorable para sostener partidos internacionales, por lo que lo mejor será postergar todo hasta el 2021.

“CONCACAF y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021. Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión” se lee en el comunicado.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022 https://t.co/5OK6XtibM6

Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe

— Concacaf (@Concacaf) September 8, 2020