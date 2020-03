La cadena de eventos deportivos suspendidos por la pandemia de coronavirus continúa y ya ha llagado a México. La Concacaf hizo oficial la suspensión del torneo preolímpico, el cual se disputaría en la ciudad de Guadalajara a finales del mes de marzo.

Mediante un comunicado, la Concacaf indicó que serían suspendidos todos los torneos que estaban programados para los próximos 30 días, lapso en el que se organizaría el preolímpico.

Este es el primer evento deportivo que se cancela en México tras el crecimiento de la pandemia a nivel global.

“Debido a la situación de salud pública en constante evolución y las preocupaciones mundiales sobre la propagación de COVID-19, el Consejo de Concacaf se reunió ayer a través de una conferencia telefónica. Durante la reunión, se tomó la decisión de suspender todas las competencias de Concacaf programadas a realizarse durante los próximos 30 días”, indica el comunicado.

