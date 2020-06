El ‘castigo’ que deberá cumplir Antonio Brown por agredir al conductor de un camión

¿Recuerdan que a inicios de año Antonio Brown fue detenido pro agredir al conductor de un camión y supuestamente asaltarlo? Pues ahora, unos meses después, ya hubo un fallo de ese polémico caso y es que el exjugador de la NFL se libró de ir a prisión aunque sí hay un castigo que deberá cumplir, por lo que aún no está totalmente salvado.

This ends the lone criminal case against Antonio Brown in Broward County, Florida. A civil suit filed by Brown’s former trainer, Britney Taylor, who has accused Brown of sexual assault and rape, continues to move forward. Brown has countersued for defamation. https://t.co/jIBa6ogX6G

— Tom Pelissero (@TomPelissero) June 12, 2020