¿Qué pasará con las barras en la Liga MX y cómo se planea su identificación?

¡Blanditos, como siempre! Los dueños y directivos de la Liga MX anunciaron las sanciones para Querétaro y Atlas tras la violencia entre barras el pasado sábado 5 de marzo. Independientemente de las multas o lo deportivo, llamó la atención que no habrá grandes cambios en cuanto a los ‘grupos de animación’ y su manera de operar.

Las barras o grupos de animación llegaron al futbol mexicano de la mano de Andrés Fassi; no obstante, perdieron el rumbo con el pasar de las décadas.

Tuvieron que pasa casi tres días para que la Asamblea de Dueños se reuniera con directivos como Mikel Arriola y Yon de Luisa. El tema central, por supuesto, fue el futuro de Querétaro y el Estadio Corregidora. Sin embargo, también se habló sobre la reanudación del Clausura 2022 en la Liga MX y la Liga MX Femenil.

¿Cuál es el futuro de las barras en la Liga MX?

A pesar de que millones de aficionados exigieron sanciones ejemplares como la eliminación de las barras en toda la Liga MX, la Asamblea tomó un camino diferente. Como ya había adelantado Arriola, de ahora en adelante quedará prohibido el acceso para los grupos en calidad de visitante. No obstante, parte de las “medidas” incluirá la identificación de los individuos que forman parte de estos sectores.

El objetivo es comenzar a recoger los datos personales de cada persona que asista a los estadios con estos grupos. La prioridad de la Liga MX, más allá de crear un entorno completamente seguro y alejado de las barras, es identificarlos. Y sí, aquí nos ponemos a pensar si ellos lo contemplan para cuando se presente otro incidente violento. Poco a poco se implementará un Fan ID, similar al de Selección Mexicana para erradicar el grito homofóbico.

“El abordaje de la asamblea respecto a grupos de animación es obligarlos a dejar el anonimato. Queremos grupos que vayan a apoyar, no criminales disfrazados. Estamos muy atentos de la actividad de la fiscalía porque vamos a aprender cosas de los que ya están detenidos. El sábado vimos violencia extraordinaria. Queremos que el que quiera estar en un grupo de animación diga quién es, cómo se llama, a qué equipo le va. Vamos a tener mucho control“, señaló el presidente de la Liga MX sobre las barras.

“QUEREMOS GRUPOS DE ANIMACIÓN, NO CRIMINALES DISFRAZADOS” Mikel Arriola por la erradicación de las barras en el futbol mexicano Además, por qué se decidió no desafiliar a Querétaro #CentralFOX pic.twitter.com/w1ufAH05gJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 8, 2022

Antes de terminar la conferencia de prensa, Mikel Arriola fue cuestionado sobre la importancia de las barras en la Liga MX. Parece otro chiste mal contado, pero el presidente argumentó que este término no existe para la FMF y que se buscará retomar el control de los ‘grupos de animación’ que tanto quieren mantener los directivos.

“Es importante tener grupos de animación, sí. Para que los equipos tengan una base de fanáticos. ¿Es importante tener barras? No. A partir del primer minuto de la próxima jornada el grupo de animación local que no quiera dar sus datos no va a estar en un partido. Vamos a usar la tecnología para que esto sea mucho más ágil y se genere control en la entrada.

“En términos conceptuales no existen las barras y se adueñaron de los grupos de animación. Si esta gente no se quiere identificar, no entrarán a los estadios. Hoy ya lo anunciaron todos los equipos del futbol mexicano“, sentenció Arriola.