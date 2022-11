No son muchos los jugadores que pueden presumir haber disputado cinco Copas del Mundo, uno de los afortunados es sin lugar a dudas Guillermo Ochoa que en Qatar 2022 igualará la histórica marca de Antonio ‘La Tota’ Carbajal, como los únicos guardametas mexicanos en formar parte de cinco mundiales.

Pero ¿qué significa este logro para el arquero mexicano y cómo asume su responsabilidad como el máximo referente de este Tricolor?

Estas son las palabras de Guillermo Ochoa previo al debut de México frente a Polonia en Qatar 2022.

Sobre cómo percibe al grupo previo al primer partido en Qatar 2022

Noto al grupo con esa ilusión y emoción de comenzar el mundial, hay mucha gente joven que no tiene experiencia en un torneo internacional de esta índole, pero tiene roce internacional, como la experiencia en Juegos Olímpicos y muchos partidos encima con Selección Nacional.

La ansiedad de ese primer partido o mundial siempre va a estar ahí, en lo personal también, con el nervio al primer juego que todos tenemos y esperando con muchas ganas que llegue el partido y el inicio del mundial.

Foto: Agencia Mexsport

¿Qué significa para Guillermo Ochoa el disputar su quinto mundial?

Al estar en mi quinto mundial soy un afortunado, un privilegiado. Estar en un mundial nunca es sencillo para ningún futbolista, hay grandes jugadores a lo largo de la historia que nunca han podido estar en un mundial en su carrera y que yo poder vivir cinco ha sido maravilloso, ha sido magnífico.

Quiero que este sea un mundial distinto, diferente y que sea el mejor mundial de todos. En base a eso, hay mucha gente joven que no ha tenido experiencia en los mundiales, por supuesto que no es fácil afrontarlos y parte de mi labor y lo que me corresponde es buscar darle normalidad a las cosas, que no es sencillo, buscar dar esa tranquilidad en el día a día, en los entrenamientos, porque en un mundial es muy fácil que las emociones se disparen, los nervios se disparen, ante un acierto o algun error, puede ser de repente todo muy extremo, entonces hay que buscar ayudar a los demás dándoles darles equilibrio emocional, durante el juego, previo al juego, tras un acierto o tras algún detalle o error y seguir trabajando atrás de ellos.

Agencia Mexsport

Sobre Raúl Jimenez y su estado de forma

A Raúl lo veo con unas ganas y una ambición, un hambre y deseo de jugar, de querer estar en la cancha de querer aportar, de querer ayudar al equipo enorme.

Yo creo que las ganas de volver a ese nivel, de volver a jugar fútbol que ha mostrado Raúl después de lo que le pasó, es un ejemplo para todos, tiene que ser un ejemplo de motivación de vida para futbolistas y no futbolistas.

El hecho de tenerlo aquí y tenerlo al cien, pues hace que todos tengan que trabajar más, y por supuesto que a Raúl lo he visto trabajar en los entrenamientos, lo he visto trabajando horas extra,. Por ahí se es injusto con él porque toman 5 segundos de un video y se dice que no está bien, cuando ni siquiera tienen la información necesaria para poder informar de lo que realmente pasa y es triste e injusto con Raúl. Seguramente de la forma en la que he venido trabajando y lo bien que lo he visto en los entrenamientos y seguramente a la hora que entre a la cancha lo hará de muy buena forma.

Foto: Getty Images

¿Cuál es su momento favorito de los cinco mundiales que ha vivido?

Cada uno tiene su historia y cada uno tiene un valor, por supuesto, el Mundial del 2014 significó mucho para mi, de entrada el partido contra Camerún porque fue mi primer partido en un mundial, después de esperar en dos, entonces es algo bonito para mi carrera, pero sin duda el partido contra Brasil, el 0-0 marcó un antes y después de mi carrera y seguramente en la cabeza de mucha gente que me lo sigue recordando en muchos países, y bueno, quitarle esa imagen a la gente va a ser difícil, pero ojalá que podamos hacerlo con otra imagen bonita en este mundial.

Getty Images

Sobre la presión mediática y la relación del Tri con los medios de comunicación

Esa presión mediática que se vive en México, depende de cómo lo tome uno y qué tanto caso le hagas, que tanto leas o veas. Somos un país de mucho fútbol, en donde a todas horas hay programas de radio, de televisión, diarios deportivos, mucho espacio que llenar y el detonante de los clicks, de los likes, de los retuits, de jalar la audiencia… ya ni siquiera se habla de lo deportivo, se ha vuelto un show alrededor del fútbol donde se ha globalizado todo y de repente los encabezados dicen una cosa y cuando entras a la nota no tiene nada que ver.

Así se ha vuelto el fútbol mexicano, siento que en vez de avanzar se ha retrocedido un poco y me van a criticar muchos por eso, pero así como a la gente se le pide avanzar y mejorar, al futbolista también y para que esto avance tiene que ser en todas las áreas. No va a ser sencillo, pero hay que salir a hablarlo y saber decirlo, nosotros debemos enfocarnos a lo nuestro y tener esa autocrítica.

Somos los primeros en sentirnos mal cuando un partido no nos sale bien, y somos los primeros en querer mejorar en el siguiente juego, en corregir detalles. Nos gusta ganar y nos gusta ganar jugando bien y queremos que la gente se sienta contenta de esos juegos.

El ‘Tata’ nos ha aportado esa tranquilidad, con esa experiencia internacional que tiene, con esa calma y tranquilidad de manejar las situaciones, lo transmite al grupo, nos da esa calma para los entrenamientos, para los partidos y para enfocarnos en lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho muy bien y yo creo que se han hecho cosas muy buenas, por ejemplo, los últimos partidos de preparación previo al mundial fueron muy buenos partidos, fueron partidos difíciles, el último sobre todo, donde se nos exigió, donde tuvimos la circulación, tuvimos llegadas, dos postes y bueno en dos detalles por corregir que ya hemos trabajado en ello nos hicieron los goles, pero el global del juego fue bueno.

Foto: Agencia Mexsport

Sobre la importancia de empezar bien el mundial y si Argentina es favorita

Es un partido clave el que vamos a tener con Polonia, en el papel hay rivales que son rivales que quizá por ahí los ponen en la siguiente fase, pero nosotros sabemos que tenemos un equipo con el cual podemos competir, aspirar y queremos avanzar a la siguiente ronda.

Ningún rival va a ser sencillo y ni estamos pensando en Argentina ni en Arabia, hemos estado pensando en Polonia en el arranque, primer juego y sabemos que en un torneo tan corto arrancar con tres puntos es fundamental. Por supuesto, no son los decisivos, pero si para una instancia final, para estar en los octavos de final. No hacemos menos a nadie, Polonia ya vieron el equipo que tiene, con jugadores de mucho talento, calidad, que juegan en ligas fuertes y no nos va a poner el partido sencillo.

Argentina, sabemos lo que es Argentina con Messi afluente y que no solo es Messi, sino también tiene jugadores de calidad y talento y después Arabia que dicen que es el más sencillo y tampoco va a ser así. Seguramente mucha afición va a llenar los estadios y les va a pasar un poco, lo que les pasa a nosotros cuando jugamos en Estados Unidos.

Nos sentimos preparados para competir y jugar cada partido y jugar para ganar.