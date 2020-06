¡Todo listo! Confirman fechas y horarios de las primeras tres jornadas del regreso de la Premier League

La Premier League está a punto de volver y se confirmaron las fechas de las tres primeras jornadas, cuando regrese oficialmente.

Ya sabíamos que el miércoles 17 de junio, la fecha en la que volverá la Premier League, se jugarán dos partidos. Primero el Aston Villa vs Sheffield United a las 12:00 horas y posteriormente el Manchester City vs Arsenal a las 16:15 horas, en lo que promete ser un partidazo.

The #PL will restart behind closed doors on 17 June if all safety requirements are in place

The Premier League today confirmed the fixtures for the first three match rounds of the resumed 2019/20 season

All 92 matches will be broadcast live in the UK ➡ https://t.co/MhXpFrg2nu pic.twitter.com/5cYPDij53a

— Premier League (@premierleague) June 5, 2020