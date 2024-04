Lo que necesitas saber: Christian Horner llevó las cámaras de Netlifx al Gran Premio de Bahréin

Aún no se hace un anuncio oficial sobre la séptima temporada de ‘Drive to Survive’ la serie de Netflix sobre Fórmula 1, sin embargo, ya hay pistas que nos hacen pensar que pronto se confirmará una temporada más, luego de que James Gay-Rees, productor ejecutivo de la serie, adelantó que la próxima entrega contempla el conflicto interno de Red Bull.

Previo a las palabras de James Gay-Rees ya se sospechaba sobre la realización de una nueva temporada debido a que en el Gran Premio de Bahréin, Christian Horner fue captado por las cámaras de Netflix, sólo unos días después de ser absuelto de una investigación por comportamiento indebido.

El conflicto interno de Red Bull

Cabe recordar que al inicio del 2024, Horner, el director de la escudería Red Bull, fue parte de una investigación interna tras ser denunciado por una empleada del equipo, quien tendría una relación cercana con Jos Verstappen, padre de Max.

Tras semanas de investigación, Horner fue absuelto, pese a que por momentos se pensó que el directivo saldría del equipo, sin embargo, el padre de Max alertó que si Horner seguía al frente de Red Bull, provocaría una ruptura importante en el equipo.

Al final todo se entiende como una lucha de poder entre Christian Horner y Helmut Marko, en la cual se involucran los accionistas de la empresa de bebidas energéticas.

Drive to Survive espera el desenlace

Tras este conflicto, James Gay-Rees relató que se se acercó a Horner, quien lo consideró responsable de todo el conflicto: ““Hablé con él y Christian me dijo ‘todo es culpa tuya’”, indicó a The Telegraph, y adelantó que este conflicto formará parte de la séptima temporada, que sería estrenada entre febrero y marzo del 2025, de acuerdo a la dinámica que han seguido con el estreno de esta serie en años anteriores.

“Tendremos que referirnos a ello de alguna forma. Y todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo. Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado”, indicó.

Se sabe que después del Gran Premio de Arabia hubo una reunión entre los dirigentes de la empresa, en la ciudad de Dubai, donde se habría decretado una tregua, pero a esta historia aún le queda mucho, y como nos contó Giselle Zarur en entrevista, sólo al interior de Red Bull saben que lo realmente pasa. “Lo que está pasando y lo que en realidad sucede, nadie lo sabe más que la gente que está ahí dentro. Hay muchísima especulación, muchas historias, y cada quien quiere contar una historia distinta”.

