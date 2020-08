En el mundo de la lucha libre hay algunos personajes poco conocidos que la están rompiendo. Este es el caso de Bronson Reed, un talento nacido en Australia que va en busca de la gloria en NXT TakeOver XXX, pues el luchador de 31 años buscará hacerse con el Campeonato Norteamericano de la marca; tiene una cita con el destino y espera salir con la victoria del cuadrilátero.

Bronson Reed es un talento emergente de la WWE que lucha en este momento en NXT, una marca ‘previa’ a dar el gran salto. Si bien hoy en día es conocido por sus actuaciones en el cuadrilátero, el australiano esconde algunas pasiones que quizá no te imaginas por lo que vamos a conocerlo más a fondo.

Como ya dijimos, Reed es un hombre apasionado del deporte que está en busca de una oportunidad de escribir su nombre en letras de oro. No sólo quiere conseguir el Campeonato Norteamericano de NXT, sino que de igual forma tiene muchos planes a futuro lejos del ring.

Bronson Reed se ha declarado fan de la música y de la actuación. Así como hemos visto a muchos personajes de la WWE ligados al rap y otros géneros urbanos (como la dupla ‘Crime Time’), el australiano es un fiel admirador de esta música, incluso comentó en su momento que de no haber sido luchador quizá se hubiera dedicado a esto o a la actuación.

“En la secundaria tomé clases de actuación y drama, pienso que si no estuviera en el mundo de la lucha, probablemente hubiera tratado de convertirme en actor”, comentó Bronson Reed a la WWE.

Por si esto fuera algo extraño, el luchador de NXT confesó ser un amante de la cocina. Sí, quizá no es el mejor cocinero del mundo pero es un fanático de los programas de repostería que salen en tv, por lo que cuando no los está viendo en sus ratos libres, los alterna con series en Netflix, como lo es ‘Ozark’, que es de sus favoritas.

It’s @MmmGorgeous & @WWEFandango vs. @ONEYLORCAN & @strongstylebrit vs. @RaulMendozaWWE & @joaquinwilde_ on the #NXTTakeOver: XXX Pre-Show!

Which team will earn a title opportunity? Only one way to find out… 👀 https://t.co/5Ivf1PFdTc

— WWE (@WWE) August 22, 2020