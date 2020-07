La baja de Dallas y los casos de coronavirus: ¿Qué pasa en la MLS y cuál será su futuro?

Estamos a un día de que el nuevo torneo de la MLS arranque y los problemas no dan pie a la tranquilidad. La pandemia por el coronavirus sigue más latente que nunca y eso ha repercutido en este certamen y es que hay algunos casos positivos entre los futbolistas, el FC Dallas ya se dio de baja, el panorama es incierto en torno a lo que sucederá con la competencia e incluso se teme que llegue a cancelarse.

Desde hace unas semanas se estuvo planeando este ‘mini torneo’ de la MLS que tenía como fin terminar la temporada que quedó en la jornada 2. Se realizará en Orlando, Florida, en las instalaciones de Disney World, se pusieron en marcha las medidas de salubridad pertinentes y aún así, el coronavirus está haciendo de las suyas.

El delantero del LA FC no se ‘bajó’ del torneo por estar contagiado de coronavirus pero sí debido a él; nos explicamos. Carlos Vela anunció que no jugaría el torneo de la MLS debido a que su pareja está embarazada, por lo que jugar y exponerse al COVID-19 podría perjudicar a su familia, así que tomó el permiso especial y dio un paso al costado.

Ahora sí viene lo serio. El FC Dallas anunció recientemente que no iba a jugar el torneo de la MLS debido a que tenía al menos 10 infectados de coronavirus, hecho que traería grandes consecuencias a posterior pues expondría al resto de los clubes que sí van a participar, por lo que lo mejor sería no disputar esta competencia.

Las autoridades de la MLS tendrán que reestructurar todo el formato que ya tenían pensado y es que los clubes jugarían en grupos, muy al estilo del mundial de futbol, por lo que ahora deben encontrar la forma de equilibrar los partidos, que es otro problema en su lista.

Así como ya se mencionó al FC Dallas, el Nashville SC, nueva franquicia de la MLS, estaría en miras de ‘bajarse’ del torneo y es que según los últimos reportes tienen cuando menos 8 casos de coronavirus confirmados, por lo que harán pruebas médicas, se analizará la situación y si no ven factible su participación se irán del torneo.

🚨 @NashvilleSC tiene por lo menos 8 casos positivos de COVID-19, según fuentes de la liga.

🚨 Nashville SC has at least 8 positive COVID-19 cases, per league sources.@TUDNUSA / @TUDNMEX / @TudnRadio pic.twitter.com/jErxFungUe

— Nico Cantor (@Nicocantor1) July 7, 2020