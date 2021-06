Derechos de TV y COVID: Lo que hay que saber sobre la organización de la Copa América en Brasil

La Copa América va y se realizará en Brasil. El gobierno confirmó que el torneo se realizará a pesar de los repuntes en los contagios de coronavirus y a pesar de que el país es el tercero más afectado por la pandemia en cuanto a la tasa de mortalidad.

Tanto Colombia como Argentina, que compartirían la organización del torneo, renunciaron a la organización debido al incremento de casos. El 31 de mayo, Conmebol confirmó a Brasil como nueva sede.

La situación sanitaria en Brasil

Elegir a Brasil como sede provocó controversias, pues ha sido uno de los países más criticados por el manejo de la pandemia. Desde ha más de un año, Brasil ha registrado 16.6 millones de contagios y casi medio millón de muertes por coronavirus.

Argentina ha registrado cerca de 3.82 millones de casos y casi 79 mil muertes, cifras similares a las de Colombia, con 3.43 millones de casos y 23 mil muertes. Es decir, ni juntando las cifras de Colombia y Argentina, se llegaría a la mitad de los registros de Brasil.

El 31 de mayo, cuando se confirmo a Brasil como sede, se registraron más de 30 mil casos de contagio. En Argentina fueron 28 mil y en Colombia 23 mil.

¿Qué dicen de la nueva sede?

En Brasil han surgido críticas por aceptar la organización de un torneo internacional y los gobiernos de algunos estados se negaron a recibir el torneo, el cual se disputará en cuatro sedes: Brasilia, Rio de Janeiro, Cuiabá y Goiania.

Lionel Scaloni, timonel de la Selección de Argentina, reprobó la organización del torneo en un país que pasa un momento más delicado que el suyo: “Al final se decidió que no se haga en Argentina por un tema de salud, un tema lógico, y el resultado es que nos vamos a Brasil. Seguramente está igual o peor que nosotros”.

Ricardo Gareca, timonel de la Selección de Perú, se manifestó en un tono similar, y recordó, además, que Brasil fue sede de la Copa América apenas en 2019. “Lo que me interesa es que haya seriedad. Todo Sudamérica está en problemas. Acá, en Perú se han oficializado las cifras y son el triple de fallecidos. No me parece justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil, porque fue sede la vez pasada”.

La FIFPro se manifestó en ese sentido con una carta en la que expone que los jugadores podrían estar en un mayor peligro de contagio.

¿Qué dice Brasil y Conmebol?

Conmebol respondió a la carta de FIFPro a la defensiva, al asegurar que lo publicado en su comunicado era un acto de discriminación hacia el futbol sudamericano, pues garantiza que la Copa América tendrá un riguroso protocolo, en el que se asegura que todas las delegaciones llegarán a Brasil con la vacuna.

Argumenta que en Brasil se ha jugado futbol en todo su territorio con un 99% de efectividad en sus protocolos sanitarios, además de que la Copa Libertadores y Sudamericana también se han desarrollado por toda la región con más de 500 partidos, de los cuales el 20 por ciento se jugó en Brasil.

Carta del presidente de la CONMEBOL a FIFPro ➡️ 🔗 https://t.co/F2OlPTK9As pic.twitter.com/Cy6lu30CmH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 2, 2021

Indica que si bien la FIFPro rechaza la Copa América en Brasil, no ha hecho lo mismo con la eliminatoria sudamericana, “algo que resulta extremadamente llamativo atendiendo a que quienes participan de esa competencia son las mismas delegaciones sudamericanas que jugarán la Copa América en la misma región”.

El gobierno de Brasil apoya la celebración del torneo. “Ganó la coherencia”, celebró el jefe del gabinete, Luiz Ramos.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021

Renan Calheiros, senador de Brasil, pidió a Neymar no salir a la cancha durante esta Copa América, a la cual llamó “el campeonato de la muerte”.

“Neymar, no salgas al campo en esta Copa América, mientras tus amigos, tus familiares, tus conocidos siguen muriendo y la vacuna no llega a nuestro país”, estableció.

¿Por qué se debe jugar la Copa América este año?

Para Conmebol ya no hay más fechas para reprogramar, tomando en cuenta que el próximo año se juega el Mundial en Qatar y que las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo ya van atrasadas.

El hecho de cancelar definitivamente el torneo no es una opción si se parte del punto de vista económico, ya que Conmebol tiene amarrados los derechos de transmisión, de los cuales se desprenden los 14 millones de dólares a los que puede acceder el equipo campeón. Renunciar a los ingresos por derechos de transmisión, no pasa por la mente de los organizadores de la Copa América.

Para 2019, Conmebol facturó cerca de 118 millones de dólares, de acuerdo con AP, por concepto de derechos de transmisión, patrocinadores y entradas, mismas que se perderán, ya que esta edición de la Copa América se jugará sin público.

En cuanto a competencia, la misma agencia indica que en Conmebol consideran que sus equipos podrían llegar en desventaja respecto a las selecciones de Europa, pues además de eliminatorias, disputan este mismo año la Eurocopa.