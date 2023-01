¿Quién no recuerda con cariño la Copa Libertadores? Aquella donde el América del Cuau fue a Colombia con amenazas y la rompió, o cuando Tigres, Cruz Azul y Chivas estuvieron a un pasito de levantar el título.

Bueno, aquellos buenos tiempos están por regresar a México, pero no se emocionen del todo, porque sí regresa a nuestro país, pero los equipos mexicano no.

Éramos felices y no lo sabíamos, y todavía tenemos la esperanza de que los equipos mexicanos vuelvan a jugar la Copa Libertadores, pero de momento, eso parece más una quimera que una realidad.

Trofeo de la Copa Libertadores – Foto: Getty Images

Peeeeeero, regresando a la Copa Libertadores como tal, el torneo más importante de clubes en Sudamérica, se podrá ver en México por completo y en todas sus fases.

Antes se podía ver en México y no nos referimos cuando Fox Sports tenía los derechos de transmisión, sino que algunos partidos se podía sintonizar, aunque sólo en línea y gracias a Marca Claro.

Flamengo celebrando el triunfo en Copa Libertadores – Foto: Getty Images

La Copa Libertadores completa por Star+

A partir del 7 de febrero, la Libertadores regresa a México y todo el torneo por completo, desde la ronda clasificatoria previa a la fase de grupos y hasta la final… ¡Yuhu!

Todo arrancará con los partidos de Sport Huncayo vs Nacional, Nacional Potosí vs El Nacional y Boston River vs Zamora. Todos y cada uno de ellos se podrán ver a través de Star+.

Y los encargados de narrar los partidos serán los comentaristas y analistas de ESPN, cadena hermana de Star+. Así que, podemos escuchar a personajes de ESPN Argentina y uno que otro de los que forman parte de la plantilla mexicana.

La Copa Libertadores se transmitirá a través de Star+ – Foto: Getty Images