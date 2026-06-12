Lo que necesitas saber: México y Corea del Sur podrían definir al primer lugar del grupo en su próximo partido en Guadalajara

¡Corea debutó en el Mundial 2026 jugando a un nivel espectacular! Y viendo su estilo de juego, hay motivos para preocuparnos con que (en una de esas) sí nos andan ganando el primer lugar del Grupo A.

El juego en Guadalajara entre México y los coreanos podría definir al primer lugar del Grupo A, así que se viene la primera ‘final’ para la Selección Mexicana.

Corea celebrando en Guadalajara / Foto: MexSport

Corea aprovecha la ‘localía’ en Guadalajara y se impone a Chequia

Y es que Corea dominó el partido, tuvo mayor posesión del balón, buscó y buscó el arco rival; y aunque Chequia se puso adelante tras un saque de manos casi perfecto al minuto 59, le dieron la vuelta y se llevan los tres puntos.

¿Y cómo no iba a remontar si jugaron en casa? Guadalajara se convirtió en una sucursal de Seúl, pues mexicanos y coreanos se unieron para apoyar a los Guerreros de Taeguk.

Hwang Inbeom al minuto 67, y luego OH Hyeongyu al 80, fueron los encargados de anotar los goles de Corea del Sur. El primero fue una absoluta belleza de anotación que hizo explotar a todo Jalisco.

El segundo, además, tuvo un tinte especial. Los checos acababan de anotar el 2-1 pero se los anularon por fuera de lugar. Casi de inmediato vino el ataque surcoreano que terminó en las redes y eso provocó una locura total en Guadalajara.

¿Cuándo juegan México y Corea del Sur en el Mundial 2026?

Nah, es con todo menos con miedo. Claro que México le puede ganar a Corea del Sur y lo veremos el próximo jueves 18 de junio.

El partido arranca en punto de las 19:00 horas desde el mismo Estadio Guadalajara, que para ese día seguro volverá a ser hogar de la Selección Mexicana.