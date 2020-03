En medio de una emergencia global que ha visto cancelar las principales ligas y eventos deportivos alrededor del mundo, la Liga MX y Premier League confirman sus partidos contemplados para este fin de semana.

Ha sido a través de un comunicado de prensa, en donde la Premier League ha confirmado que tras la reunión del Gabinete Cobra en el Reino Unido se ha decidido seguir adelante con los encuentros programados para la Jornada 30, la cuál comenzará este Sábado 14 de Marzo a las 12:30 horas tiempo del Reino Unido (6:30am hora de México) con el Watford vs Leicester City.

El mismo sábado, pero a las 9 de la mañana (hora del tiempo dé México) se disputarán los partidos entre Bournemouth vs Crystal Palace, Brighton vs Arsenal, Newcastle vs Sheffield United, Manchester City vs Burnley y Nowrich vs Southampton, en tanto que a las 11:30 de la mañana, el Aston Villa recibirá al Chelsea.

En tanto, los partidos programados para el domingo son la visita del Wolverhampton de Raúl Jimenez al West Ham así como el agarrón de Jose Mourinho y el Tottenham ante el Manchester United, siendo el Derby de Merseyside entre Everton vs Liverpool el encuentro que cerraría la jornada el próximo Lunes 16 de Marzo a las 2 de la tarde.

Hasta el momento, el gobierno británico no ha impuesto ninguna restricción a las congregaciones de personas, por lo que -de no haber algún cambio de último momento- todos los partidos se jugarán con aficionados en las tribunas.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend

Por su parte, la Liga MX ha sostenido una reunión este jueves, en donde información del periodista, David Medrano Félix se ha decidido seguir adelante con los partidos correspondientes a la Fecha 10 del Apertura 2020 tal y como se tenia contemplado.

Esto quiere decir, que este viernes a las 9 de la noche, el Morelia recibirá al Querétaro y los Xolos de Tijuana al Pachuca.

Para el sábado el Atlético San Luis se enfrenta al Puebla a las 5 de la tarde, en tanto que a las 7 de la noche, Tigres recibe a Juárez y León a los Pumas. Al terminar, Chivas se enfrentan al Monterrey y para el domingo, Toluca recibe en la Bombonera al Atlas a las 12, Santos al Necaxa a las 6, y para cerrar, el Estadio Azteca albergará el Clásico Joven entre América y Cruz Azul.

La Liga MX ha consultado a las autoridades sanitarias y la respuesta es que la fecha 10 se juegue normal, es decir con aficionados en las tribunas.

De esta forma, la Liga MX y Premier League se convierten virtualmente en una de las pocas ligas a nivel profesional que seguirán con su actividad normal pese a las restricciones impuestas por gobiernos y organizaciones mundiales en torno al Coronavirus.