Cristiano Ronaldo cumplirá 35 años el próximo 5 de febrero y el retiro se encuentra cerca y el propio jugador portugués se ha puesto a pensar en el día después del fin de su carrera deportiva, pero eso de perder protagonismo definitivamente no está en planes.

En entrevista previa a la entrega de los Goble Soccer, premio que ha ganado en seis ocasiones, el portugués indicó que además de mejorar su inglés, desea protagonizar una película en Hollywood.

“Hay vida después del futbol. Ganar una Champions mas o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood… Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo”, comentó el portugués.

Cristiano Ronaldo tiene prácticamente 15 años en la élite del futbol internacional. Fue el mejor jugador del Manchester United, en el Real Madrid aún lo extrañan y en la Juventus la está rompiendo, por lo que le cuestionaron sobre el secreto para mantenerse en todo lo alto.

Sin embargo, el jugador sin defectos, no tiene secretos ni fórmulas, simplemente es un ganador y ya.

“No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas… Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, declaró.