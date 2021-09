¡Está on fire! Revive el gol Cristiano Ronaldo con el United vs West Ham

¡SIIIUUU! Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United con la intención de ganar más títulos y su presencia se ve reflejada directamente en los resultados del equipo. El portugués anotó ante el West Ham, con lo que comienza una racha de tres partidos consecutivos con gol: dos en Premier y uno en Champions League.

Hace 5 días los Red Devils enfrentaron al Young Boys en la UCL y a pesar de la anotación de CR7, terminaron con un doloroso 2-1 en contra. En la Premier League, el rival de la semana pasada fue el Newcastle y la goleada a favor dejó a jugadores y afición con un gran sabor de boca.

Ese día también representó el regreso de Cristiano con el United a Old Trafford y el primero de dos tantos es un poco parecido al del partido vs West Ham. Si no nos crees, por acá te dejamos el primer video para que lo compruebes tú mismo.

El gol de Cristiano con el United vs Aston Villa

Cristiano Ronaldo apareció en el Estadio Olímpico de Londres para empatar el marcador, pues el United perdía desde el minuto 30. El gusto le duró poco a La Academia, debido a que el gol del rival cayó apenas 5 minutos después del suyo.

Bueno, ¿entonces cuáles son las similitudes con el gol anterior en la Premier League? CR7 definió después de una serie de rebotes y especialmente, de un mal rechace del portero. Lukasz Fabianski no pudo quedarse con el balón luego de la primera definición, así que el portugués solo tuvo que empujarlo en el área chica.

Los números de CR7 no hacen más que subir

Con la anotación contra el West Ham, Cristiano Ronaldo llegó a 122 con el Manchester United. Entre sus dos etapas con el club inglés, los récords se acercan y los números ascienden de forma inigualable.

El siguiente reto para el portugués y compañía será en la Capital One Cup, otra vez contra West Ham. En la Premier League el próximo rival será el Aston Villa.