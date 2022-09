La Champions League de la temporada 2022-23 será algo extraña, como si algo le faltara y ese algo es Cristiano Ronaldo, Mister Champions, quien por primera vez no disputará esta competencia, al menos no en la fase de grupos, luego de no encontrar acomodo fuera del Manchester United.

Con el cierre del mercado de fichajes, Cristiano Ronaldo finalmente tendrá que quedarse con el Manchester United, club que no alcanzó a clasificarse a la actual edición de la Champions y por lo tanto tendrá que jugar la Europa League.

La primera Champions sin Cristiano Ronaldo en 20 años

Cristiano Ronaldo debutó con el Sporting de Lisboa en la temporada 2002-03 y aunque no jugó la fase de grupos, sí jugó la ronda previa, en la cual el equipo portugués fue eliminado y terminó disputando la Europa League.

Una campaña más tarde, Cristiano fichó con el Manchester United y desde ese entonces no se había ausentado de la Champions en ninguna temporada como jugador de los Red Devils, Real Madrid y Juventus.

Durante el mercado, el lusitano buscó acomodo en otros club con presencia en Champions, aunque ninguno se interesó o pudo pagar por el futbolista de 37 años de edad.

¿Oportunidad para Messi?

A lo largo de dos décadas, Cristiano se cansó de marcar y disputar partidos en Champions, por lo cual se ganó el apodo de ‘Mister Champions’, y es que ostenta el récord del máximo goleador en la historia del torneo, además de ser el que el más partidos ha disputado, dejando atrás los números de Lionel Messi, quien sí jugará Champions con el PSG.

Sin embargo, CR7 cuenta con un buen colchón como para pensar en que Messi le pueda arrebatar alguno.

Máximo goleador

Cristiano es el jugador con más goles en la historia de la Champions, con un total de 141 tantos. Si Messi quiere alcanzarlo, tendrá que marcar 16, pues el argentino arranca la temporada con 125 (120 los hizo con el Barcelona).



Goles de Cristiano 141 Goles de Messi 125

Más partidos

Cuando CR7 comenzó a jugar Champions, Messi aún no debutaba con el Barça, por lo cual le lleva cierta ventaja, pero los fracasos del Barcelona también influyen en la cantidad de juegos del argentino, quien suma 156, mientras que Cristiano tiene 183, es decir, la diferencia es de 27 juegos.

Si Messi jugara todos los partidos y llegara a la final (13 partidos) llegaría a 170, o sea que el récord de Cristiano está a salvo.

Partidos de Cristiano 183 Partidos de Messi 156

Campeonatos

¿Alguien ve al PSG campeón esta temporada? De ser así, Lionel Messi empataría las cinco coronas de Cristiano Ronaldo, quien ganó una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. Messi ha ganado cuatro con el Barcelona, en 2009, 2009, 2011 y 2015.

Títulos de Cristiano 5 Títulos de Messi 4

Goles en una temporada

Cristiano posee este récord también, después de haber marcado 17 tanto en la temporada 2013-14 con el Real Madrid. Sin embargo, se antoja casi imposible que el argentino logre 18 a sus 35 años.

¿Lo veremos en Octavos de Final en Champions?

El hecho que Cristiano no hay salido del Manchester United en el mercado de verano no significa que se quede en Old Trafford toda la temporada, pues el mercado de invierno es una opción real y que nadie descarte ver al portugués en Champions con algún equipo que haya pasado a los Octavos de Final.

