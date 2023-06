Típico, marcas un gol, como de costumbre o de milagro, te echas a correr a una esquina de la cacha, levantas la mano derecha y el dedo índice dibuja círculos en el aire para avisar sobre tu festejo, das un salto y en al aire das media vuelta mientras justas sus brazos, y al caer los extiendes gritas: “¡Siuuu”, así como tu ídolo Cristiano Ronaldo. Lo más chido de todo esto es si hay varias personas que te ayuden a hacer el grito.

El festejo de Cristiano Ronaldo se ha concertado en un fenómeno global, de modo que te puedes encontrar este festejo en cualquier video de tikotok, Instagram y Facebook. También en la tele, en las calles donde haya niños jugando o en un estadio, pues hay varios jugadores profesionales que imitan al delantero portugués en sus festejos, como Jurgen Damm.

Todos hacemos el festejo de Cristiano Ronaldo, Siuu

El significado simple del festejo de Cristiano Ronaldo

De ello habló precisamente Cristiano Ronaldo, quien ahora que anda en Arabia con el Al-Nassr ha llevado estos festejos los estadios árabes, y de paso dio una explicación breve, muy breve, del significado de su festejo, el cual nació tras la obtención del Balón de Oro del 2014.

“Parece haberse convertido en un fenómeno global, y me encanta cuando veo a otros jugadores haciéndolo, o la gente me envía videos de personas en otros deportes haciéndolo o de niños pequeños haciéndolo. ¡Eso es genial!”, indicó el futbolista, de acuerdo con Four Four Two.

Y Sobre el significado, tal vez te decepcione sus respuesta, pues el portugués indicó: “Significa que sí, ¡muy simple pero es en serio!”, mencionó el lusitano, así que si quieres decir que sí en el trabajo, escuela o a la propuesta de tu crush, en lugar de sí, mejor di ¡siuuu!

¿Cómo va la vida de Cristiano en Arabia?

El portugués explicó que ha tenido que lidiar con el calorón árabe, el cual llega a superar constantemente los 40 grados centígrados, por lo cual entrena o muy temprano o muy tarde, por lo tanto también se ha visto obligado a acostumbrarse al cambio de horario, “pero ahora me he acostumbrado a eso”.

También habló sobre la llegada de Karim Benzema, quien jugará con el Al-Itihad. “No me ha sorprendido, pero me hace muy feliz ver a gente de todo el mundo viendo ahora la Saudi Pro League. Creo que la liga seguirá desarrollándose y muchos más jugadores de las ligas europeas vendrán aquí a jugar“.