¿Cuáles son los criterios de desempate en el octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022?

¿Quién va y quién se queda? El octagonal de la Concacaf ya solo tiene una jornada por jugar y esto nos dejará a los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Pero así como habrá boletos asegurados, una selección tendrá que buscar su pase en el repechaje y sí, podría tratarse de México.

Los números no mienten y no es que a nosotros nos guste ser pesimistas. La Selección Mexicana ha sufrido ante todos sus rivales; Honduras no fue la excepción, pues el primer tiempo quedó para el olvido y Edson Álvarez salvó el encuentro. Rebotes, delanteros que no pudieron crear una jugada peligrosa… por decir algo, claro.

Entonces si México no reacciona ante El Salvador, la cosa podría ponerse medio fea. Y no hablamos de quedar fuera del Mundial porque Estados Unidos volvería a ‘hacernos el favor’. Sin embargo, habría que sacar la calculadora ante todos los escenarios posibles y por ello, te contamos cuáles son los criterios de desempate en el octagonal de la Concacaf.

¿Qué pasaría si hay empate en el octagonal de la Concacaf?

Aunque no nos gustaría decir esto, México podría buscar el boleto al Mundial en repechaje, oootra vez. Estados Unidos venció con facilidad a Panamá y enfrentará a Costa Rica en la última fecha del octagonal de la Concacaf. Esto abre la posibilidad a un doble o triple empate, que tiene que romperse para que dos selecciones clasifiquen directo y otra dispute el repechaje.

Como casi en cualquier otro torneo, el primer factor es la diferencia de goles. En Estados Unidos pueden estar muy tranquilos, ya que superan con facilidad a México y Costa Rica. Por ahora, esto también le da cierta ventaja al conjunto azteca, pero si eso llegara a cambiar, tendríamos que pasar al segundo criterio establecido por la FIFA para las competencias previas a Qatar 2022.

Este refiere a todos los goles a favor en todos los partidos del octagonal, pero en caso de persistir el empate en Concacaf, tenemos más opciones. Los resultados indican que el empate podría darse solo entre México y Costa Rica, por lo que en última instancia tendríamos que recurrir al equipo que haya sumado más puntos en los enfretamientos entre sí.