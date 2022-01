La dura crítica de João Sousa a Djokovic por jugar en Australia sin vacuna covid: “Su actitud es egoísta”

Como era de esperarse, los primeros resultados de la novela de Novak Djokovic previa al Australian Open no es del agrado de todos los tenistas. Por ahora el serbio entrena en la Rod Laver Arena y alista detalles para competir, pero colegas como João Sousa ya expresaron su molestia por todo lo que sucede.

El portugués está en tierras australianas para disputar los clasificatorios al primer Grand Slam del año. Es decir, no tiene un boleto garantizado y tendrá que ganárselo después de una serie de partidos. Pero mientras esto sucede, el número 140 en el ranking de la ATP fue cuestionado sobre el caso Djokovic.

Desde el punto de vista de Sousa, los ideales no deben confundirse con desobedecer reglamentos. Además, destacó que otros jugadores tuvieron que dejar atrás su decisión de no vacunarse y aunque él no fue uno de ellos, considera injusto el trato preferencial al serbio.

“Djokovic tiene sus creencias, pero lo que sucede no es bueno para el tenis. Me puedo poner en sus zapatos y entender lo que está pasando, comprendo sus ideas pero su actitud es egoísta porque varios tenistas, no me incluyo, tampoco querían vacunarse y tuvieron que hacerlo para jugar.

“Eran las reglas. Resulta que Djokovic encontró la manera de escaparse de las reglas y ahora es el único que no está vacunado que vino a jugar este Grand Slam. Para los otros tenistas no es una decisión fácil de aceptar“, dijo João Sousa a Bola Amarela.

No solo João Sousa: Voracova pedirá una compensación

João Sousa no es el único que tiene una postura fuerte ante las diferencias en el trato con Novak Djokovic. Recordemos que la checa Renata Voracova fue detenida por la misma razón que el serbio y ella decidió regresar a su país para evitar un proceso largo en el que no contaría con el mismo apoyo.

En medio de tantos giros en la historia, Voracova ya pide una compensación por lo sucedido: “Solo el billete me costó 60 mil coronas checas y mi entrenador viajó conmigo. Después hay hoteles pagados, entrenamientos y la potencias recompensa económica. Espero que Tennis Australia acepte y no necesitemos un proceso legal“, dijo de acuerdo con Milenio.

Los gastos no son sencillos cuando se trata de tenistas como Voracova o del mismo João Sousa. En el tenis los ingresos y egresos de cada jugador son muy diferentes; a esto hay que sumarle que no todos cuentan con grandes patrocinadores como Djokovic. Para él podrá ser un pequeño gasto, mientras otros tienen que economizar.