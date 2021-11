“¿Hay viejas, maricones?”: La polémica conferencia del ‘Tuca’ Ferretti tras el Tigres vs Bravos

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se ha consolidado como uno de los directores técnicos con mayor experiencia en la Liga MX. Pero cuando se trata de polémicas, su nombre también es uno de los primeros en darse a notar. El cierre del Apertura 2021 no fue la excepción, ya que una conferencia de prensa lo tiene en el ojo del huracán.

Este estratega tiene una forma particular de trabajar, o al menos así se acostumbró en Tigres muchos años. En caso de ganar un partido era algún jugador el que hablaba ante los medios, si se perdía era él quien tomaba el micrófono.

Ahora en el banquillo de FC Juárez, el ‘Tuca’ Ferretti volvió al ‘Volcán’ para enfrentar a sus ex dirigidos y se llevó un doloroso 0-3 en contra. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano en los días posteriores al revelarse la polémica conferencia que dio al terminar el encuentro.

Los polémicos cuestionamientos del ‘Tuca’ Ferretti a la prensa

Una vez que se consumó la derrota en la que fue su casa durante años, El ‘Tuca’ Ferretti se dirigió a la sala de prensa. Ahí comenzó con las polémicas palabras que son criticadas en redes sociales, ya que cuestionó la presencia de mujeres e incluso de los hombres con la expresión “maricones”.

“¿Por qué no apagan eso? Que no esté interfiriendo. ¿Hay viejas? No, verdad. ¿Maricones? ¿Quién va a ser el primer maricón? Puros machos…“, dijo antes de comenzar la serie de preguntas y respuestas. Al fondo se aprecian las risas de los reporteros y el resto de la conferencia transcurrió con normalidad.

Uno de los grandes problemas con este tipo de expresiones es que la FMF mantiene una constante lucha por erradicarlas. Los partidos de la Selección Mexicana han recibido vetos y multas por el grito a los porteros rivales que la FIFA considera homofóbico.

Fiel a su estilo… 😬

Mira por quién preguntó el Tuca Ferretti…#AztecaDeportes #ElSaborDelBalon pic.twitter.com/3FmxTf1ppj — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) November 7, 2021

Otros técnicos como Miguel Herrera se han expresado de esta forma en diferentes momentos y fueron sancionados. Por ahora no hay una postura del club, de la Liga MX o de la FMF, pero las críticas le llovieron al ‘Tuca’ Ferretti por parte de aficionados y profesionales.

Geo González, conductora de TUDN, dio un mensaje contundente en redes sociales. En él señaló que este tipo de comportamientos están presentes en el futbol desde hace años y no es posible erradicarlos por la normalización de los mismos.

“Cuando escuchas esto, compruebas que el Machismo, la Homofobia y el sexismo rigen nuestro futbol estructuralmente. (Ligas, equipos, jugadores, medios, afición) pero la risita de los reporteros avisa que no hay compromiso por romperlo!“, publicó la también comentarista en su cuenta de Twitter.