Las críticas del Galatasaray a Falcao por su posible fichaje con el Inter Miami

Radamel Falcao fue uno de los mejores futbolistas del mundo hace unos años; fue perdiendo protagonismo, el futbol de Turquía parece que fue su última oportunidad de brillar y ahora su ‘aventura europea’ estaría por llegar a su final. El colombiano está en la órbita del Inter Miami de la MLS y parece que las negociaciones están muy avanzadas, pues incluso ya venden su camiseta en Estados Unidos, hecho que le trajo muchas críticas del Galatasaray.

De acuerdo a declaraciones dadas al sitio ‘Sporx’, Nedret Yayla, directivo del Galatasaray, arremetió con todo contra Radamel Falcao y su integración al club turco, pues criticó fuertemente su desempeño en el futbol de Turquía, donde realzó que tuvo un rendimiento más bajo de lo esperado, siendo las lesiones una parte sustancial de este hecho.

“La transferencia de Falcao es un escándalo completo. Estamos pagando 5.5 millones de euros y cuando llegó no podía jugar la Champions League y tampoco se podía usar en la liga. Tenemos que preguntar quién transfirió a este jugador“, comentó el directivo del Galatasaray.

Aunado con esto, Yayla dijo que el fichaje de Radamel Falcao con el Galatasaray fue un completo error pues en el año que ha estado con ellos, sólo ha jugado 22 partidos y marcado 11 goles, siendo que la mayor parte del tiempo estuvo lesionado.

“Deseo que todos, especialmente nuestro maestro Fatih Terim, vean los errores que cometieron y den cuentas al respecto. No fue un fichaje que haya rendido ni valido la pena”, sentenció el directivo del Galatasaray sobre Falcao.

¿Es el Inter Miami el nuevo destino de Falcao?

Como ya se hizo mención, el colombiano apunta directamente a la MLS y es que se ha filtrado la información de que el Inter Miami ya contactó a Radamel Falcao para convertirlo en su flamante refuerzo de cara al próximo torneo que está por iniciar.

OJO A ESTO 👀🚨 Se filtraron imágenes en Estados Unidos (Miami) de la venta de camisetas con el nombre de Radamel Falcao ⚽️👕 Inter de Miami, equipo de David Beckham apunta a llevarse los goles del ‘tigre’ a la MLS 🇺🇸 ¿Es un buen destino para Falcao? ⚽️ pic.twitter.com/A4EYtKNNBy — Adictos al Balón (@AdictosAlBalon) July 27, 2020

El movimiento estaría tan avanzado y ‘seguro’, que incluso se volvieron virales unas fotos de una tienda donde ya venden la camiseta del Inter Miami con el nombre de Radamel Falcao, por lo que se dice que este fichaje se haría oficial una vez que se acerque el final del torneo ‘MLS is back’.

Se habla de un contrato de 2 años, una ‘jugosa cifra’ que no ha sido revelada y Falcao se convertiría en el jugador franquicia del Inter Miami. Cabe recordar que en el torneo ‘MLS is back’ no obtuvieron ningún punto y se fueron eliminados desde la primera ronda, por lo que necesitan toda la ayuda posible para evitar un nuevo ‘fracaso’.